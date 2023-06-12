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Народные методы борьбы с тлей

3:29
Садоводство

Тля является одной из самых распространенных проблем для садоводов и огородников. Эти маленькие насекомые могут нанести значительный вред растениям, вызывая увядание и деформацию листьев, цветов и плодов. Борьба с тлеющей вредительской может быть вызовом, но существует множество народных методов, которые могут помочь в ее контроле. Здесь мы рассмотрим различные народные способы борьбы с тлеющей вредительской.

Народные методы борьбы с тлей
Фото: unsplash. com

Что такое тля?

Тля представляет собой маленьких насекомых, питающихся соками растений. Они имеют мягкое тело и часто образуют большие колонии на листьях, побегах и цветках растений. Тлеющие вредительские выделяют клейкий медовый рос, который может служить питательной средой для развития грибковых инфекций. Они также могут быть переносчиками вирусных заболеваний, которые могут нанести дополнительный вред растениям.

Причины появления тли

Появление тли может быть вызвано различными факторами, включая неблагоприятные погодные условия, недостаток питательных веществ в почве или несбалансированный состав почвы. Также они могут быть привлечены наличием других вредителей или присутствием определенных растений, которые привлекают тлей своим запахом или цветом.

Популярные народные методы борьбы

Растения-отпугиватели

Некоторые растения имеют отпугивающие свойства и могут помочь в борьбе с тлеющей вредительской. Примеры таких растений включают чеснок, лук, базилик, мяту и многие другие. Высадка этих растений вблизи культурных растений может помочь отпугнуть тлеющих.

Приготовление травяных настоек

Использование травяных настоек может быть эффективным способом борьбы с тлеющей вредительской. Некоторые травы, такие как пырей, полынь и ромашка, имеют отпугивающие свойства и могут быть использованы в качестве настоек для опрыскивания растений.

Использование мыла

Мыло является еще одним народным средством борьбы с тлеющей вредительской. Растворение натурального мыла в воде и опрыскивание растений этим раствором может помочь устранить тлей. Мыло образует пленку на поверхности насекомых, блокируя их дыхательные отверстия и препятствуя их размножению.

Механическое удаление тлей

Механическое удаление тлей может быть трудоемким, но эффективным методом. Это можно сделать с помощью струи воды или путем простого смачивания тлей с использованием влажной тряпки или губки. Этот метод особенно полезен для удаления тлей с молодых побегов и нежных листьев.

Биологические препараты

Биологические препараты, такие как бактерии и насекомые-паразиты, могут быть использованы в качестве естественных врагов тлеющей вредительской. Эти препараты могут быть внесены в сад или огород, чтобы контролировать население тлей и предотвратить их размножение.

Применение насекомых-паразитов

Некоторые насекомые, такие как мухи и осы, являются природными врагами тлеющей вредительской. Привлечение этих насекомых в сад или огород может помочь в борьбе с тлеющей вредительской. Например, можно создать специальные гнезда для осы или установить приманки для мух рядом с растениями.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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