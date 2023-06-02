Как выбрать и посадить герберу?

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание герберы — это увлекательный процесс. Герберы являются красивыми и яркими цветками, которые могут украсить ваш дом или сад.

Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/1635/9355/files/IMG_0331.jpg?v=1670094682

Гербера — это многолетнее цветущее растение с яркими и разнообразными цветами. Оно относится к семейству Астровые и происходит из Южной Африки. Герберы широко известны своими крупными соцветиями и разнообразием оттенков, включая красный, розовый, оранжевый, жёлтый и белый.

Как выбрать и посадить герберу?

Разновидности гербер

Вам следует выбрать ту разновидность, которая больше всего вам нравится и соответствует вашим предпочтениям. Учтите, что разные разновидности гербер могут требовать разных условий выращивания и ухода.

Выбор здоровых растений

При покупке герберы убедитесь, что растение здоровое и без видимых повреждений или болезней. Обратите внимание на листья и цветы герберы — они должны быть сочными и яркими. Избегайте растений с увядшими или желтющими листьями, так как это может быть признаком проблемы.

Подходящая почва

Герберы предпочитают лёгкую и хорошо дренированную почву. Используйте смесь из равных частей песка, перегнойной земли и торфа. Такая почва обеспечит хорошую дренажную систему и удерживает необходимую влагу для растения.

Правильный выбор горшка

Герберы лучше всего сажать в горшки с отверстиями для дренажа. Это позволит избежать задержки влаги и переувлажнения корней. Выберите горшок правильного размера, чтобы растение имело достаточно места для роста и развития. Очистите горшок от старой почвы и обработайте его антисептиком. Затем заполните горшок свежей почвой, оставив небольшое пространство сверху для корней растения.

Пересадка герберы в горшок

Сделайте небольшое углубление и аккуратно поместите герберу туда. Затем аккуратно заполните ямку оставшейся почвой и немного прижмите землю вокруг растения. Убедитесь, что гербера стоит прямо и не закопана слишком глубоко.

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