Эшшольция (Eschscholzia) — род растений семейства Маковые, включающий около десяти видов, распространённых в Северной Америки. Эти растения известны своими красивыми цветками, которые привлекают внимание садоводов по всему миру.
Эшшольция была открыта в 1810 году немецким ботаником Иоганном Фридрихом Эшшольцем, который и назвал это растение в свою честь. Он открыл это растение во время своей экспедиции в Калифорнию и описал его как "изумительно красивое растение".
Растения активно используются в народной медицине в качестве успокаивающего средства для нервной системы и болеутоляющего средства.
Чтобы посадить эшшольцию, нужно выбрать хорошее место для посадки. Она предпочитает солнечное место, хорошо дренированную почву и умеренный полив. Семена могут быть посажены в грунт сразу после последнего заморозка или весной.
Эшшольция требует минимального ухода. Она не нуждается в особом поливе и удобрении. Однако если почва слишком сухая, нужно её поливать регулярно. Если растение выглядит больным, можно добавить немного удобрений.
Семена эшшольции могут быть сохранены до следующего года. Для этого их нужно собрать в бумажный пакет и хранить в прохладном и сухом месте. Не стоит хранить семена в пластиковых пакетах, так как это может привести к гибели растения.
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