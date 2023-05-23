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Эшшольция: особенности выращивания на садовом участке

1:30
Садоводство

Эшшольция (Eschscholzia) — род растений семейства Маковые, включающий около десяти видов, распространённых в Северной Америки. Эти растения известны своими красивыми цветками, которые привлекают внимание садоводов по всему миру. 

Эшшольция: особенности выращивания на садовом участке
Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/8/83/Kaldari_Eschscholzia_californica_01.jpg

Эшшольция была открыта в 1810 году немецким ботаником Иоганном Фридрихом Эшшольцем, который и назвал это растение в свою честь. Он открыл это растение во время своей экспедиции в Калифорнию и описал его как "изумительно красивое растение".

Растения активно используются в народной медицине в качестве успокаивающего средства для нервной системы и болеутоляющего средства.

Чтобы посадить эшшольцию, нужно выбрать хорошее место для посадки. Она предпочитает солнечное место, хорошо дренированную почву и умеренный полив. Семена могут быть посажены в грунт сразу после последнего заморозка или весной.

Эшшольция требует минимального ухода. Она не нуждается в особом поливе и удобрении. Однако если почва слишком сухая, нужно её поливать регулярно. Если растение выглядит больным, можно добавить немного удобрений.

Семена эшшольции могут быть сохранены до следующего года. Для этого их нужно собрать в бумажный пакет и хранить в прохладном и сухом месте. Не стоит хранить семена в пластиковых пакетах, так как это может привести к гибели растения.

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Эшшольция – яркий и неприхотливый однолетник. Выращивание и уход
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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