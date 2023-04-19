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Натуральные антидепрессанты: эти 5 растений легко снимут стресс

0:59
Садоводство

Cписок природных антидепрессантов, включая комнатные растения, которые могут благоприятно влиять на эмоциональное состояние человека, составил ресурс Makaronina.Ru.

Натуральные антидепрессанты: эти 5 растений легко снимут стресс

Одним из таких растений является лаванда, чей аромат может помочь устранить головную боль, тревожность и стресс. Эфирные масла растения, которые активно выделяются в воздух, могут снизить повышенное артериальное давление и бороться с бессонницей.

Базилик также может положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и эмоциональное состояние, а лимон помогает бороться со стрессом, тревожностью и напряжением.

Пеларгония способна улучшать когнитивные функции и повышать бодрость, а мята помогает улучшить настроение и обеспечить жизненную энергию. Эти растения являются отличным выбором для тех, кто ищет естественный способ улучшить свое эмоциональное состояние.

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Растительные антидепрессанты
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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