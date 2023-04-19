Натуральные антидепрессанты: эти 5 растений легко снимут стресс

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Cписок природных антидепрессантов, включая комнатные растения, которые могут благоприятно влиять на эмоциональное состояние человека, составил ресурс Makaronina.Ru.

Одним из таких растений является лаванда, чей аромат может помочь устранить головную боль, тревожность и стресс. Эфирные масла растения, которые активно выделяются в воздух, могут снизить повышенное артериальное давление и бороться с бессонницей.

Базилик также может положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и эмоциональное состояние, а лимон помогает бороться со стрессом, тревожностью и напряжением.

Пеларгония способна улучшать когнитивные функции и повышать бодрость, а мята помогает улучшить настроение и обеспечить жизненную энергию. Эти растения являются отличным выбором для тех, кто ищет естественный способ улучшить свое эмоциональное состояние.

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