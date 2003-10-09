Муфтий Чечни: запрет браков с иноверцами в исламе нужен

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал богословское заключение Духовного управления мусульман России о браках с иноверцами.

По его словам, "эти браки и не разрешали для того, чтобы запрещать".

Как заявил муфтий, "все и так знают, что в исламе никах с немусульманкой запрещен". Он подчеркнул, что "нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом".

Межиев считает, что "никаких споров и разногласий в этом вопросе нет".

Он пояснил:

"Ряд исламских ученых считают возможными такие браки при определенных условиях. Сам же запрет связан с желанием установить в семье духовную гармонию.запрет нужен, чтобы было меньше разногласий и споров в вопросах воспитания детей, и чтобы в случае разводов не страдали дети. Если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно".

Напомним, Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах иных конфессий.

А В Духовном собрании мусульман не поддержали ограничение браков

К слову, вопрос "смешанных" браков возник далеко не сегодня, в период ужесточившихся споров о толерантности.

Вот, например, что что на эту тему писала "Правда.Ру" лет 17 назад:

Межэтнические браки: благо или опасная тенденция?

Несмотря на рост ксенофобских настроений, межнациональных браков в России становится всё больше

- Мама, это Элиза. Она будет моей женой. — Только через мой труп! Никаких смешанных браков в моей семье! — Уверяю вас, хозяюшка Блотт, она — существо человеческого рода. — Не в этом дело, мистер Квитник, посмотрите на нее. — Смотрю. — Гар нахмурился. — Не понимаю. — Вы что — дальтоник? Она же блондинка! — Хозяюшка Блотт напустилась на Элизу. — Я не позволю моему сыну жениться на женщине с севера. Поди прочь, ведьма! ("После победы", Роджер Желязны)

В период существования СССР самым большим грехом считалась связь с иностранцем. Пройтись под ручку с предствителем другой страны означало как минимум презрительные взгляды старушек у подъезда, как максимум — очень неприятный разговор с сотрудниками определённых структур. Браки между народами-побратимами в СССР хотя и не одобрялись общественностью, но, по крайней мере, не вызывали нареканий со стороны начальства и правоохранительных органов.

Сейчас ситуация в корне изменилась: количество смешанных браков растёт в геометрической прогрессии. Но если в российской глубинке эта тенденция не так заметна, то в Москве ситуация, что называется, налицо. Если в 1912 году чуть более 95% москвичей были этническими русскими, или "белыми" русскими, то К 2000 году количество русских в Москве упало до 89%, а к 2025 году, возможно, сократится до 73%. Сейчас примерно 25% населения России живет в многонациональных семьях и эта тенденция беспокоит многих русских, которые говорят, что когда-нибудь станут меньшинством.

По статистике, только за прошлый год в Москве было заключено порядка 50 000 межэтнических браков. За последние 12 лет 75 тысяч наших женщин и девушек выехало в США по визам невест. При этом, очень сильно поменялся мотив брака, который стал не способом соединения двух судеб по любви, а способом получения более высокого статуса или же стремления легализоваться, получить гражданство или прописку.

Так что же это такое — межнациональные браки? Размывание чистоты нации или Формирование нового общества, где национальная принадлежность уже не является ценностью? Проявление истинных чувств к другому человеку или один из способов получения выгоды? Способ воспитания граждан в духе единой нации или возможность воспитать гражданина, который принимает культурные традиции предков своих родителей и с таким же интересом будет относиться к культурам других народов? Рассматривая проблему в целом, можно сказать, что ничего особенно плохого в межэтнических браках нет. Межэтнические браки возникли не сегодня и не вчера. История знает великие перемещения, великое смешение кровей. Сегодня же, когда миграционное движение народов активизировалось, межэтнические контакты и, как следствие, межэтнические браки наблюдаются все чаще. Однако женщины, к примеру, не стремятся во что бы то ни стало заполучить в мужья именно иностранца. Несмотря на присутствие момента материальной выгоды, основная причина кроется совершенно в другом, а именно в кризисе самой российской семьи.

Для женщин иммигранты привлекательны прежде всего тем, что пользуются репутацией трезвенников, дающее им преимущество в стране, где водка является национальным бедствием и среди мужчин свирепствует алкоголизм. Особенно это заметно в некоторых национальных республиках, например в Калмыкии, где калмычки стремятся во что бы то ни стало выйти замуж именно за руского, который может позаботиться о своей семье, в отличие от большинства неклонно деградирующих калмыков. В европейской части России и особенно в Москве наоборот, растет количество браков русских, украинок, молдаванок с азербайджанцами. С ними женщины чувствуют себя спокойно с экономической точки зрения.

Однако такие браки вызывают проблем не меньше, а то и больше, чем пользы. Если взрослые люди ещё могут как-то противостоять негативу со стороны общества, то высокая степень этнонационалистических тенденций делает положение детей из межнациональных семей очень сложным и неопределенным. Связано это, во-первых, с тем, что полностью такого ребенка не принимает ни та, т. е. не считает своим, ни другая сторона. Проблема этнической идентификации стоит перед ними даже после того, как они сами определились в выборе национальности. Сверстники стремятся отнести их к той этнической группе, которая менее уважается. Их часто не принимает полностью ни та, ни другая сторона, и они становятся этническими аутсайдерами.

Существует и другая, более сложная, скрытая и сложная проблема — генетическая. По мнению некоторых учёных, дети от межрасовых браков могут иметь врождённые отклонения. У них появляются новые качества, образуются новые генные комплексы, они чаще других могут быть подвержены инфекционным заболеваниям, у них снижается имунная и эндокринная системы.

Возникает и ряд других проблем, связанных с культурой той страны, к которой принадлежит тот или другой член семьи. Этот вопрос акутален не только для брака, допустим, православно-мусульманскоого, где религиозный и культурный аспекты воспитания играют главенствующую роль, но и для брака между европейцами, близкими, в общем-то, по духу и культуре. Существует много примеров, когда девушка, выйдя замуж за иностранца не могла привыкнуть к тому образу жизни, который ведёт её муж.

появляются трудности с законом. Законодательство как России, так и зарубежных стран ещё недостаточно чётко приведено в соответствие с ситуацией. Отсюда и возникают многочисленные трудности при браке, усыновлении ребёнка и т. д.

В заключении статьи, но не в заключении разговора хочется сказать следующее. Существует два резко полярных взгляда на этот вопрос. Одни твердят о разбазаривании генофонда и вымирании русской нации, другие кричат на всех углах о росте националистических настроений. Хочется заметить по этому поводу, что здоровый национализм ещё никому не вредил и существует во всякой уважающей себя стране. Другое дело, что в силу описаных выше причин, тот самый генофонд уходщит за рубеж. Но виноваты в этом никак не иностранцы, а само общество, само себя загоняющее на дно. Являясь многонациональным государством, полиэтничное общество Российского государства должно строиться на принципах интеграции, когда каждый гражданин, принадлежащий к той или иной национальности, тем не менее осознает себя россиянином и не испытывает неприязни и ненависти к представителям других народов. Ведь в этой атмосфере взаимной ненависти растут наши с вами дети. И как будет чувсвтовать себя человек, с пеной у рта ругающий иноверцев, когда его ребенок погибнет от их руки? Очень часто так и происходит и никто не задумывается, что именно он и спровоцировал конфликт. Конфликты между народами будут возникать всегда, этого не избежать, но надо избежать одного: чтобы жертвами разборок взрослых политиков не стали дети.