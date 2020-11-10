В Духовном собрании мусульман не поддержали ограничение браков

Межконфессиональные браки между мужчиной-мусульманином и женщиной другой веры возможны, заявили в Духовном собрании мусульман России (ДСМР). Сегодня другая российская мусульманская организация высказал по этому поводу иное мнение.

Совет старейшин Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ ранее заявил, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами другой веры возможны по решению муфтия, если женщина готова жить по Корану.

"Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов ДУМ РФ, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания (мужчин-мусульман с иудейками и христианками), вступать ли в брак с женщиной другой веры — решает мужчина", — заявил РИА "Новости" глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Он констатировал, что традиция не одобряет брак мусульманки с иноверцем.