Межконфессиональные браки между мужчиной-мусульманином и женщиной другой веры возможны, заявили в Духовном собрании мусульман России (ДСМР). Сегодня другая российская мусульманская организация высказал по этому поводу иное мнение.
Совет старейшин Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ ранее заявил, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами другой веры возможны по решению муфтия, если женщина готова жить по Корану.
"Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов ДУМ РФ, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания (мужчин-мусульман с иудейками и христианками), вступать ли в брак с женщиной другой веры — решает мужчина", — заявил РИА "Новости" глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
Он констатировал, что традиция не одобряет брак мусульманки с иноверцем.
"Исламское право исключает брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином, поскольку мужчина — главенствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим… Мужчина должен сделать так, чтобы дети были воспитаны в исламе, он несёт за это ответственность, за своих детей и супругу. Он также призван сподвигнуть женщину на то, чтобы она приняла ислам", — сказал Крганов.
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