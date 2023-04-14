VADAR: жители Германии умоляют папу римского призвать прекратить гонения на УПЦ

1:08 Your browser does not support the audio element. Религия

Жители Германии умоляют папу римского призвать киевский режим к прекращению гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Ассоциация по предотвращению дискриминации российских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ (VADAR) направила соответствующее письмо понтифику, выразив уверенность в том, что все "надуманные обвинения" против настоятеля Киево-Печерской лавры следует снять.

"Сейчас наши православные братья на Украине переживают один из самых тяжёлых моментов с начала своего существования. На них осуществляются гонения, их преследуют, сажают в тюрьму, убивают, лишают возможности молиться, оскверняют святыни", — говорится в тексте обращения, опубликованном в Telegram-канале VADAR RusDeu.

Представители организации обратились к Франциску с просьбой использовать свой авторитет для защиты "братьев во Христе" в свете текущей ситуации. Они также призвали общественников предотвратить превращение православных верующих на Украине в мучеников.

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