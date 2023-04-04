Марков: через пару лет в Киево-Печерской лавре начнут готовить смертников

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Киево-Печерская лавра имеет стратегическое значение для американских и западных политиков. По словам экс-депутата Госдумы России, главы Института политических исследований Сергея Маркова, американские политтехнологи "удачно" создали ИГИЛ* и теперь переключатся на православных украинцев.

По мнению Маркова, цель очевидна — сделать из украинцев "антирусских" и стравить два народа на почве веры.

"При нынешней власти в Киеве через пару лет в Киево-Печерской лавре начнут готовить смертников, которые отправятся взрываться в российские города. Американские политтехнологи ранее создали ИГИЛ*, а теперь будут создавать "православный ИГИЛ*", — пояснил Марков "ПолитРоссии".

По словам политолога, взятие Киева — вопрос необходимости, а не амбиций.

* организация признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

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