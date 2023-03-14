Политолог Олейник: в драме с Киево-Печёрской лаврой может быть замешан Байден

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Политолог Владимир Олейник считает, что требование Киева к монахам Киево-Печёрской лавры покинуть свою обитель является настоящим уничтожением православия странами Запада.

Эксперт не исключил, что Украинская православная церковь может притесняться под руководством президента США Джо Байдена.

"Где он встречался с Зеленским во время визита в Киев? В Софийском соборе в присутствии главы ПЦУ Епифания. Этот проект извне, который поддержали предатели и иуды", — сказал Олейник в беседе с Телеканалом "360".

Политолог подчеркнул, что монахи — это особая категория людей, которые являются глубоко верующими. Эксперт напомнил, что при обысках у них нашли ещё советские паспорта. Олейник пояснил, что монахи всё время проводили за молитвой, и заменой паспортов, выданных ещё советской властью, никогда не занимались.

Эксперт допустил, что Киев может применить силу, когда истечёт срок, данный им монахам лавры для того, чтобы они покинули свой монастырь. Однако верующие могут в таком случае поднять массовый бунт.

"Еще старцы предупреждали, что когда из лавры выгонят монахов, будет большая беда", — напомнил Олейник.