Лидеры мировых религий объявили "последние времена"

Конец света в том или ином виде "уже не за горами" — считают практически все лидеры мировых религий, объявившие о "начале конца, последних временах". При этом большинство религиозных лидеров считают, что началась Третья мировая война.

До этого были опубликованы пророчества самых известных прорицателей на 2023-2024 год, увы, в них тоже нет ничего хорошего: всё тот же Конец света и самые тёмные времена…

Далай-лама по этому поводу высказался в том ключе, что в мире наступают "смутные времена", а сердца людей по-прежнему находятся в смятении из-за страстей и ненависти, хотя человечество проделало огромный путь в плане материального развития.

Об этом он заявил в индийском храме Махабодхи и напомнил, что учение Будды о добросердечии и любви, а также о понимании взаимозависимой природы вещей сегодня актуально как никогда.

Патриарх московский и всея Руси Кирилл увидел угрозу существованию России от внешних сил, решивших покончить с ней. Он выступил после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе и объявил о вступлении в тяжелую эпоху дьявольского искушения.

Патриарх также призывал военных избегать жертв среди мирного населения и отметил, что сопереживает всем, "кого коснулась беда". По его словам, русские и украинцы являются одним народом, и все происходящее — беда, пришедшая извне.

Исламский лидер ас-Сауд объявил, что времена настали последние и тяжелые, а шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум напомнил, что "тяжелые времена создают сильных людей, которые создают легкие времена", после чего опять начинаются проблемы и призвал "воспитывать воинов, а не паразитов".

А Папа Римский Франциск и вовсе заявил, что Рождество 2022 года может стать последним для человечества, и в будущем году "мир уже будет неузнаваемым". До этого понтифик объявил о начале Третьей мировой войны.

"Еще люди будут страдать от роста стоимости жизни, бедности, голода и кризиса в энергетике, так что современным поколениям досталось тяжелое время", — считает он. События на полях сражений Папа назвал "предзнаменованием еще больших разрушений и запустений".

При этом один из самых почитаемых раввинов Глейзерсон сообщил своим единоверцам, что "страшный процесс последних дней человечества стартовал" в 2016 году, но конец его близок. "Напомним, в иудаизме конец времени знаменует приход еврейского Мессии.

Будет создано Царство Божие на Земле на тысячу лет, после чего мир логично придет к своем концу и завершит свое существование окончательно, пишут теологи.

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