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Лидеры мировых религий объявили "последние времена"

Религия

Конец света в том или ином виде "уже не за горами" — считают практически все лидеры мировых религий, объявившие о "начале конца, последних временах". При этом большинство религиозных лидеров считают, что началась Третья мировая война.

Лидеры мировых религий объявили "последние времена"

До этого были опубликованы пророчества самых известных прорицателей на 2023-2024 год, увы, в них тоже нет ничего хорошего: всё тот же Конец света и самые тёмные времена…

Далай-лама по этому поводу высказался в том ключе, что в мире наступают "смутные времена", а сердца людей по-прежнему находятся в смятении из-за страстей и ненависти, хотя человечество проделало огромный путь в плане материального развития.

Об этом он заявил в индийском храме Махабодхи и напомнил, что учение Будды о добросердечии и любви, а также о понимании взаимозависимой природы вещей сегодня актуально как никогда.

Патриарх московский и всея Руси Кирилл увидел угрозу существованию России от внешних сил, решивших покончить с ней. Он выступил после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе и объявил о вступлении в тяжелую эпоху дьявольского искушения.

Патриарх также призывал военных избегать жертв среди мирного населения и отметил, что сопереживает всем, "кого коснулась беда". По его словам, русские и украинцы являются одним народом, и все происходящее — беда, пришедшая извне.

Исламский лидер ас-Сауд объявил, что времена настали последние и тяжелые, а шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум напомнил, что "тяжелые времена создают сильных людей, которые создают легкие времена", после чего опять начинаются проблемы и призвал "воспитывать воинов, а не паразитов".

А Папа Римский Франциск и вовсе заявил, что Рождество 2022 года может стать последним для человечества, и в будущем году "мир уже будет неузнаваемым". До этого понтифик объявил о начале Третьей мировой войны.

"Еще люди будут страдать от роста стоимости жизни, бедности, голода и кризиса в энергетике, так что современным поколениям досталось тяжелое время", — считает он. События на полях сражений Папа назвал "предзнаменованием еще больших разрушений и запустений".

При этом один из самых почитаемых раввинов Глейзерсон сообщил своим единоверцам, что "страшный процесс последних дней человечества стартовал" в 2016 году, но конец его близок. "Напомним, в иудаизме конец времени знаменует приход еврейского Мессии.

Будет создано Царство Божие на Земле на тысячу лет, после чего мир логично придет к своем концу и завершит свое существование окончательно, пишут теологи.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что эксперты считают: некоторые футуристические прогнозы зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева уже начали сбываться.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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