Экономист Ходачек: "футуристический" прогноз Медведева на 2023 год уже начал сбываться

Некоторые прогнозы зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева уже начали сбываться, заявил член экспертного Совета по экономическому развитию и инвестициям при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, директор Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ, экономист Александр Ходачек.

Так, Медведев спрогнозировал, что Международный валютный фонд постигнет крах, а страны начнут возвращаться к золотому стандарту. Государства начнут торговать лишь за нацвалюту, отойдя от расчётов в евро и долларах.

По словам экономиста, отчасти "пророчества" зампреда Совбеза России уже начали сбываться.

"Что касается отказа от евро и доллара: какие-то страны откажутся, какие-то — нет. Ряд государств уже переходят на другие валюты в зависимости от того, что экспортируют и импортируют. Думаю, будет определённый паритет", — пояснил экономист в беседе с "ПолитРоссией".

Что же касается краха МВФ, тут сложнее. По мнению экономиста, для точного прогноза стоит подождать начала 2023 года.

"Ну, а вернуться к золотому стандарту для многих стран будет очень сложно", — резюмировал Ходачек.

Ранее Рravda.Ru цитировала полный список "пророчеств" Медведева.

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