Жители "халяльной" Аминовки требуют соблюдать дресс-код: что дальше

Жители поселка Аминовка Московской области стали навязывать исламские взгляды своим односельчанам и жителям соседних поселений.

"Мусульмане, проживающие в строящемся посёлке Аминовка в Подмосковье, не могут навязывать соседям нормы исламского быта",- заявил исламовед, исследователь этнорелигиозных конфликтов Раис Сулейманов в разговоре с "Общественной службой новостей".

Ранее, жители села Нечесово рассказали, что жители Аминовки пытаются установить правила исламского дресс-кода.

Эксперт Сулейманов счёл требования жителей возмутительными, а их поведение — разжигающим конфликты.

"Люди сами решают в чём ходить, а по причине жары оделись по погоде — в более свободную и открытую одежду. Если вы хотите отличаться от других, то вам никто не мешает, но вы сами провоцируете людей на конфликт", — заключил он.

Эксперт надеется, что данный инцидент станет последним и дальнейших конфликтов не последует.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку поселка после обращений местных жителей. Следствие рассматривает версию появления религиозного анклава, который может угрожать жизни мирных граждан.

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