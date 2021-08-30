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Автор Антон Куликов

“Джамаат” под Москвой: что скрывается за историей с “экопоселением” Аминовка

Общество

Большой резонанс имела история с созданием "экопоселения" Аминовка. Расположено оно в Шаховском районе Подмосковья, в 140 километрах от столицы. Вроде бы ничего особенного, но далеко не каждое "экопоселение" привлекает внимание Следственного комитета РФ.

“Джамаат” под Москвой: что скрывается за историей с “экопоселением” Аминовка

"Джамаат" Аминовка

Поселение Аминовка располагается рядом с деревней Нечёсово. Название своё оно получило по имени основательницы бренда одежды для мусульман IRADA Амины Шабановой. Цель этого проекта заключается в создании сообщества "зрелых, осознанных людей". На территории запрещены

  • курение,
  • алкоголь,
  • ненормативная лексика,
  • свиноводство, не пускают лиц нетрадиционной ориентации
  • и обязателен специфический дресс-код.

На странице поселения в Instagram "экопоселение" называют "джамаатом" — объединением мусульман.

В планах —

  • постройка школы,
  • отеля,
  • "халяльной" базы отдыха
  • и большой мечети.

Жители соседнего Нечёсова уже жалуются на то, что обитатели "экопоселения" навязывают им свои взгляды на жизнь и понимание того, что прилично, а что нет.

"Тут жара была 30 градусов, женщины наши вышли, как всегда, в сарафанах, коротких штанах и прочем. "Вы не должны так ходить!" — это они нам так указали", — цитирует, в частности, жительницу Нечёсова telegram-канал Readovka.

"Мы понимаем тяжёлое наследие двух "чеченских" войн, терактов на улицах наших городов, страхи перед волной беженцев из Афганистана. И мы спешим заверить: ничего подобного нет. С вами рядом живут простые россияне, которые так же подчиняются российским законам. <…> Что касается мусульманской обёртки, это была маркетинговая стратегия по наращиванию продаж (участков Аминовки). Естественно, никаких норм шариата, ограничений не было и не могло быть введено, потому что мы на это не имеем права", — заявил изданию URA.RU журналист Руслан Курбанов.

По его словам, никакого устава "экопоселения" нет и ещё "не все участки распроданы".

"Не все распроданы" — это ещё мягко сказано… По данным "Комсомольской правды", продан только 31 участок из 171. И высказывается предположение (и даже утверждается), что "джамаат Аминовка" — это не более чем медиапроект, направленный на то, чтобы организовать продажи участков на территории, которая особо внимание потенциальных покупателей ранее не привлекала. Да и надо сказать, что никакого строительства в Аминовке не ведётся. То есть по сути, о чём говорил Руслан Курбанов.

Правда "Коммерсант FM" сообщает, что в посёлке приобретено около 40% всех участков.

Реакция властей

Выдумка или нет, но на происходящее отреагировали в Мособлдуме. Вице-спикер подмосковного парламента Константин Черемисов заявил, что "создание этих анклавов недопустимо у нас в стране".

"У нас многонациональное государство. Поэтому подобных вещей на территории нашей страны, в частности в Московской области, мы не допустим", — заявил Черемисов.

Как бы там ни было, проектом заинтересовался Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о строительстве посёлка, а точнее, предположения о том, что Аминовка создаётся под религиозную секту.

Если это и в самом деле пиар-проект, то цель достигнута — о нём говорят, причём на протяжении уже довольно длительного времени. И судя по всему, это действительно помогло увеличить продажи земельных участков. Причём есть предположения, что они ещё и могут подорожать.

Ну а что касается "джамаата"… Вряд ли стоит ожидать появления чего-то подобного при столь пристальном внимании властей.

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Что известно о «халяльном поселке» Аминовка под Москвой, который поручил проверить Бастрыкин
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы руслан курбанов московская область александр бастрыкин
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