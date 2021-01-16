Московские больницы получили тонну апельсинов от патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал московским больницам тонну апельсинов из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.