Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал московским больницам тонну апельсинов из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"Предстоятель Коптской церкви святейший патриарх Тавадрос II прислал в подарок к Рождеству святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу тысячу килограммов апельсинов, выращенных в египетских монастырях. Патриарх Кирилл решил передать их в больницы и социальные учреждения. Египетские апельсины получили больные дети, одинокие пожилые, тяжелобольные, бездомные люди", — сказано в сообщении.
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