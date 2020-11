Религиозная школа для девочек в Исламабаде устроила инсценировку обезглавливания перед своими учениками во время проповеди о том, что мусульмане отомстят Франции – и Западу в целом – за “оскорбление” пророка Мухаммеда.

На видео, опубликованном в Twitter Джамии Сайеды Хафсы, пакистанской женской семинарии, женщина в вуали использует ятаган, чтобы обезглавить чучело перед сотнями собравшихся учениц, многие из которых держат плакаты с лозунгами протеста.

Жуткое видео сопровождается проповедью, в которой женщина-священник поклялась отомстить врагам ислама, особенно Франции.

Religious school in Pakistan is teaching children how to behead people who insult Prophet Muhammad. They threaten #France and antagonize cartoonists. pic.twitter.com/BA1tjNvzkB