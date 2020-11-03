Ученицам пакистанской школы преподан урок мести за оскорбление пророка

Религиозная школа для девочек в Исламабаде устроила инсценировку обезглавливания перед своими учениками во время проповеди о том, что мусульмане отомстят Франции – и Западу в целом – за “оскорбление” пророка Мухаммеда.

На видео, опубликованном в Twitter Джамии Сайеды Хафсы, пакистанской женской семинарии, женщина в вуали использует ятаган, чтобы обезглавить чучело перед сотнями собравшихся учениц, многие из которых держат плакаты с лозунгами протеста.

Жуткое видео сопровождается проповедью, в которой женщина-священник поклялась отомстить врагам ислама, особенно Франции.

Religious school in Pakistan is teaching children how to behead people who insult Prophet Muhammad. They threaten #France and antagonize cartoonists. pic.twitter.com/BA1tjNvzkB — Ex-Muslims of North America (@ExmuslimsOrg) November 1, 2020

Шокирующая сцена и сопровождавшие ее отрывки пламенной проповеди разошлись по мусульманским англоязычным изданиям. Некоторые из них предположили, что чучело символизирует французского президента Эммануэля Макрона, хотя в самой видеозаписи намёка на это нет.

Напомним, что Макрон вызвал гнев мусульман всего мира за недавние усилия его правительства по борьбе с исламским экстремизмом после обезглавливания учителя истории Сэмюэля Пати, демонстрировавшего на своих уроках карикатуры Charlie Hebdo.

“До сих пор только один из ваших братьев попал в ад, – заявила священнослужитель на видео. - Мы никогда не остановимся, пока не отомстим за ваше оскорбление. Вместе с Францией все враги мусульман должны будут понять, что пламя, которое вы распространяете на нас на Востоке, теперь достигнет вас на Западе. Если вы позволите нам жить в мире, вы сможете жить в мире. Ваш мир связан с нашим», - провозгласила она.

Несмотря на свое подстрекательское содержание, данный контент, по-видимому, не нарушает политику Twitter и Facebook, где было опубликовано, по подстрекательству к насилию, хотя и включает прямой призыв к мусульманам “пролить свою кровь”, защищая честь пророка.