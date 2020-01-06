Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Рождественский Сочельник: традиции и запреты

Религия » Религии России » Православие

Сегодня, в ночь с 6 на 7 января, православные христиане отметят Рождественский Сочельник. Мир словно замирает в это время в ожидании появления на небе рождественской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа.

И хотя рождественский пост сегодня еще продолжается, сочиво - главное угощение праздника - является и постной пищей, и одновременно праздничной.

Традиции рождественского Сочельника

Кстати, именно на Рождество, а не на Новый год, согласно традиции, надо оставлять подарки под елкой.

А еще перед наступлением Сочельника надо «облегчит душу», попросив прощения у всех, кого вольно или невольно обидели. И, в свою очередь, простить всех, обидевших вас.

Верующие люди обязательно должны не только приготовить праздничные угощения, но привести в порядок дом.

На Руси испокон веков запрещено встречать Рождество в черной одежде.

В эту ночь должно быть весело: молодежь колядует, распевает песни и просит у хозяев угощений.

А вот ругаться, конфликтовать, сквернословить и распивать спиртное - категорически нельзя.  

На праздничном столе должно быть 12 - по количеству апостолов - постных блюд. Главное - кутья.

За стол нужно садиться с первой звездой. 

 

Темы традиции сочельник рождество православные христиане
Актуальная аналитика
Воспитание
Как и для чего нам язык надо почистить
Православие
Рождественская ночь щедра на чудеса
Новости Украины
Россия - Украина: как разрубить газовый узел
Новости Все >
Дочь Сулеймани пообещала США "мрачный день"
Снижение доходов россиян может спровоцировать рост цен на хлеб и овощи
Над Австралией прошли дожди, но к концу недели её ждёт усиление пожаров
Рождественский Сочельник: традиции и запреты
Турция отправила войска в Ливию в поддержку правительства в Триполи
В 2020 году работать мигрантам разрешат не везде
Рассел Кроу говорил на "Золотом Глобусе" об австралийских пожарах
Сергей Зверев: спать лицом в салате полезно для кожи
Трамп обещает "невиданные" санкции за высылку солдат США из Ирака
Бондарчук рассказал, о чем на самом деле его новый фильм "Вторжение"
Последние материалы
Дочь Сулеймани пообещала США "мрачный день"
Снижение доходов россиян может спровоцировать рост цен на хлеб и овощи
Над Австралией прошли дожди, но к концу недели её ждёт усиление пожаров
Рождественский Сочельник: традиции и запреты
Как и для чего нам язык надо почистить
Рождественская ночь щедра на чудеса
Турция отправила войска в Ливию в поддержку правительства в Триполи
В 2020 году работать мигрантам разрешат не везде
Рассел Кроу говорил на "Золотом Глобусе" об австралийских пожарах
Сергей Зверев: спать лицом в салате полезно для кожи
Популярное
Финансы
С 1 января изменились правила расчета зарплаты

С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.

С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Ближний Восток
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Экономика и бизнес
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Общество
В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок
Соломон Соловьев Формула успеха от Челентано - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему мы верим в Деда Мороза Игорь Буккер
Комментарии
Почему Украине надо забыть про Крым и Донбасс
Гурцкая: ОП РФ не считает нужным корректировать "брачный возраст"
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Бондарчук рассказал, о чем на самом деле его новый фильм "Вторжение"
Отречение не помогло - Хакамаду "не желают видеть" в Киеве
Большинство работодателей собираются поднять зарплату россиянам
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны
Украинцы возмущены тайным отдыхом Зеленского. А зря
Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Журналист из Екатеринбурга попросил политическое убежище в Грузии
Путина беспокоит вопрос снижения доходов россиян
Путина беспокоит вопрос снижения доходов россиян
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны
"Третья мировая близко": Иран нанесет удар по военным объектам США
Тине Канделаки не хватает денег на квартиру, и она собирается взять ипотеку
Собчак приревновала Богомолова к молодой инструкторше по горным лыжам
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Собчак приревновала Богомолова к молодой инструкторше по горным лыжам
Какие технологии Армении нужны России
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ