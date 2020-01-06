Рождественский Сочельник: традиции и запреты

Сегодня, в ночь с 6 на 7 января, православные христиане отметят Рождественский Сочельник. Мир словно замирает в это время в ожидании появления на небе рождественской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа.

И хотя рождественский пост сегодня еще продолжается, сочиво - главное угощение праздника - является и постной пищей, и одновременно праздничной.

Традиции рождественского Сочельника

Кстати, именно на Рождество, а не на Новый год, согласно традиции, надо оставлять подарки под елкой.

А еще перед наступлением Сочельника надо «облегчит душу», попросив прощения у всех, кого вольно или невольно обидели. И, в свою очередь, простить всех, обидевших вас.

Верующие люди обязательно должны не только приготовить праздничные угощения, но привести в порядок дом.

На Руси испокон веков запрещено встречать Рождество в черной одежде.

В эту ночь должно быть весело: молодежь колядует, распевает песни и просит у хозяев угощений.

А вот ругаться, конфликтовать, сквернословить и распивать спиртное - категорически нельзя.

На праздничном столе должно быть 12 - по количеству апостолов - постных блюд. Главное - кутья.

За стол нужно садиться с первой звездой.