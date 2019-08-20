"Духовник" Поклонской призвал не ходить на митинги

Наставник Среднеуральского женского монастыря игумен Сергий выпустил видеообращение вместе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, призвав не ходить на митинги.

— Обратитесь к Отцу небесному, идите в церковь, идите в храм. В церкви есть и методы, и средства, все для того, чтобы улучшить нашу жизнь, изменить жизнь через покаяние, — призывает на видео священнослужитель.

Поклонская ничего не говорит об акциях протеста, упоминает, что подарила обители перстень последнего русского императора Николая II, благодаря которому с ней произошло "чудо".

Ранее СМИ сообщили о примирении Поклонской с отцом Сергием, который считается ее духовным отцом, но с которым она не общалась полгода.

Игумен Сергий ранее отбыл срок в колонии за грабеж и убийство, но после этого посвятил себя богослужению. В его окружении последнего российского императора считают мессией, что дает повод относить этих людей к сектантам, поскольку христианство полагает мессией только Иисуса Христа.

Фото: кадр из видео