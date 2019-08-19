СМИ: Поклонская примирилась с экс-духовником и вернула перстень царя

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попросила прощения у игумена отца Сергия (Романова), полагаемым ее духовным отцом, сообщает URA.RU со ссылкой на окружение Поклонской.

Известно, что конфликт между священнослужителем и парламентарием длился полтора года и, возможно, был связан с замужеством последней. В декабре 2017 года та одолжила у отца Сергия перстень, принадлежавший Николаю II. В окружении игумена последнего российского императора считают мессией, что дает повод относить этих людей к сектантам, поскольку классическое христианство полагает мессией только Иисуса Христа.

Теперь сообщается, что Поклонская вернула отцу Сергию перстень, а свои извинения записала на видеокамеру, и в ближайшем будущем они будут опубликованы в интернете. Этот шаг поддержал еще один последователь игумена режиссер Сергей Алиев, особенно отметив ценность ожидаемой прилюдности.

В 2017 году Наталья Поклонская развязала кампанию против тогда еще снимающегося кинофильма «Матильда», посвященного отношениям Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, фильм порочит память императора. «Матильда» вышла в прокат, тем не менее, расколовшее общественность расследование о нецелевом расходовании на него денег продолжилось. Также в отставку подал глава общественного совета при Минкультуре России Павел Пожигайло.

В мае 2018 года Поклонская обратилась с депутатским требованием изъять из интернета карикатуру на нее и Николая II. Ранее ей отказали в возбуждении по поводу последней уголовного дела об оскорблении чувств верующих.

Фото: whoswhos.org