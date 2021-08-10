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Психиатр: от психов в транспорте уберечься невозможно

Экспертное мнение

В воскресенье в токийском метро псих с ножом напал на пассажиров. По его собственным словам, он давно мечтал "резать счастливых" женщин.

Психиатр: от психов в транспорте уберечься невозможно

Можно ли как-то обезопасить себя от неадекватов в общественном транспорте? Или если же попал, то как нужно реагировать, чтобы его еще не спровоцировать?

Совета корреспондент Pravda. Ru попросил у врача -психиатра Александра Федоровича.

— Что можно сделать, чтобы не попасть под руку такому психу?

— Да ничего тут сделать нельзя. Психи, подобные пойманному в Токио, могут страдать самыми разными фобиями. Это вот счастливых людей не любит… Что ж теперь, не улыбаться на улицах и в транспорте?

Что делать? Бежать. Больше ничего. Только очень спокойно, очень ровно, очень убедительно, потому что иначе рефлекс хищника сработает преследовать жертву. И, конечно, нужно ситуацию быстренько обнародовать. То есть озвучить ее, нажать на тревожную кнопку, сообщить как-то ещё об этом.

— А если это замкнутое пространство мчащегося поезда?

— Тогда шансов нет ни у кого никаких. Только на удачу уповать. Ну и на физическую силу и сноровку мужчин — если повезет, то они смогут психа скрутить.

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Автор: Ольга Лебедева
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