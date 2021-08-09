Псих в метро Токио охотился на счастливых женщин. Пострадали 10 человек

Мужчина, задержанный за нападение на женщин в метро Токио, в результате которого пострадали 10 пассажиров, признался, что давно мечтал убивать женщин, которые выглядят счастливыми.

"Последние шесть лет я хотел убивать счастливых женщин. Мне было всё равно, кто это будет”, — сказал задержанный, 36-летний Юсуке Цусима.

Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Цусима пояснил, что он выбрал скоростной экспресс-поезд метро, потому что у пассажиров не будет "места для бегства” из-за долгих периодов времени между остановками.

Согласно сообщениям, Цусима подозревался в краже из токийского продуктового магазина, о которой якобы в полицию сообщила работница торговой точки. Мужчина рассказал на допросе, что, узнав об этом, хотел вернуться и убить конкретную женщину, но так как магазин уже был закрыт, то решил "отомстить" в поезде.

Цусиме предъявлено обвинение в покушении на убийство 20-летней студентки университета, которая находится в критическом состоянии после многочисленных ранений в спину и грудь. Другие пассажиры — четыре женщины и пять мужчин — также находятся в больнице.

Полиция изъяла из поезда поварской нож длиной 20 см, контейнер с растительным маслом и зажигалку. Сообщается, что злоумышленник хотел использовать масло для поджога поезда, но не смог этого сделать.

Напомним, что ранее в Японии уже были подобные инциденты:

в 2018 году мужчина убил пассажира и ранил еще двоих на борту скоростного поезда, следовавшего из Токио в Осаку,

в 2015 году пассажир поджог себя во время езды на скоростном поезде, погиб сам и убил еще одного человека, более 20 пассажиров получили ранения при попытке спастись из задымленного вагона.

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