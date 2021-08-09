Мужчина, задержанный за нападение на женщин в метро Токио, в результате которого пострадали 10 пассажиров, признался, что давно мечтал убивать женщин, которые выглядят счастливыми.
"Последние шесть лет я хотел убивать счастливых женщин. Мне было всё равно, кто это будет”, — сказал задержанный, 36-летний Юсуке Цусима.
Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в полиции.
Цусима пояснил, что он выбрал скоростной экспресс-поезд метро, потому что у пассажиров не будет "места для бегства” из-за долгих периодов времени между остановками.
Согласно сообщениям, Цусима подозревался в краже из токийского продуктового магазина, о которой якобы в полицию сообщила работница торговой точки. Мужчина рассказал на допросе, что, узнав об этом, хотел вернуться и убить конкретную женщину, но так как магазин уже был закрыт, то решил "отомстить" в поезде.
Цусиме предъявлено обвинение в покушении на убийство 20-летней студентки университета, которая находится в критическом состоянии после многочисленных ранений в спину и грудь. Другие пассажиры — четыре женщины и пять мужчин — также находятся в больнице.
Полиция изъяла из поезда поварской нож длиной 20 см, контейнер с растительным маслом и зажигалку. Сообщается, что злоумышленник хотел использовать масло для поджога поезда, но не смог этого сделать.
Напомним, что ранее в Японии уже были подобные инциденты:
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.