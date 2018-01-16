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Источник Правда.Ру

Страсти по Олимпиаде: не нужны нам, дяди, ваши Советы

Экспертное мнение

Комментатор Дмитрий Губерниев считает "бредом" распространенную информацию о том, что российская команда на Олимпиаде в Пхенчхане может официально использовать символику СССР.

Бред или не бред: На Олимпиаду с символикой СССР. 381812.jpeg

Напомним, что 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил России быть представленной на Олимпиаде в южнокорейском городе Пхенчхан, а 17 декабря МОК запретил спортсменам из России использовать национальную символику. 16 января издание "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу МОК сообщило, что специальная комиссия Международного олимпийского комитета собирается рассмотреть возможность использования спортсменами из России флага и гимна СССР на Играх в Пхенчхане.

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал "Правде.Ру", что "это бред". "Нет такой страны, какой флаг СССР, о чем мы говорим? Давайте еще под флагом царской России выйдем. Люди кайфуют, а все остальные ведутся. Даже с экономической точки зрения, это невозможно, кто костюмы будет делать, кто нашивки? Комиссия по спортсменам МОК даст деньги на форму, договорится, и так далее? Я отношусь несерьезно к таким высказываниям", — сказал Дмитрий Губерниев.

Тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер заметила для "Правды.Ру", что она бы первая узнала, если бы такое решение обсуждалось, и считает новость журналисткой "уткой". "Не знаю, я бы услышала об этом самая первая, ничего не могу об этом сказать. Думаю, что это "утка", это глупость, я поражаюсь журналистам, которые такие вещи озвучивают".

"Это предложения отдельных политиков, отдельных членов общественных или каких-то других палат", - сказал "Правде.Ру" почетный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации РФ от Законодательного собрания Ростовской области Леонид Тягачев. - Окончательное решение МОК у нас есть. Наша делегация будет выходить под флагом МОК, а не под нейтральным, как неправильно пишут некоторые журналисты. Мы можем просить и предлагать подварианты этого решения, но утверждает их комиссия по экипировке МОК. Как она отреагирует, я не знаю. У нас сейчас другие заботы. Главное сейчас, чтобы обиженных отдельными представителями из международных федераций членов нашей сборной команды, таких, как Легков, и других наших олимпийских чемпионов допустили к Олимпиаде", — добавил эксперт.

Напомним, что с идеей отправить российских спортсменов в "форме СССР" на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан выступил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Видеообращение с таким призывом он опубликовал на своей странице в "Инстаграм".

"Давайте напишем: "СССР". Ведь страны такой нет. Придраться не к чему. Это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное, что больше, чем современную Россию, боялись только СССР. Пускай наши пацаны, девчонки выйдут с гордой надписью "СССР" и разорвут там всех нафиг. А? Правда!" — сказал Запашный.

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Темы СССР Россия Южная Корея Олимпиада-2018 Олимпийские игры
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