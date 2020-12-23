Брат на брата - такова "партизанщина" в современной Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе своей поездки по Европе заявила, что протесты в стране не прекратятся, а перейдут в новый формат — партизанской войны.

Что это значит? — корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался у Андрея Суздальцева, политолога в ВШЭ.

— Да никуда она не переходит. Тихановская вообще к протестам внутри Минска и Белоруссии имеет косвенное отношение:

Она не является символом протеста, народ не выходит с ее портретами, не требует ее президентства.

Народ выходит против Лукашенко. У народа цель, чтобы ушел в отставку Лукашенко, были новые выборы.

Считается, что Лукашенко сфальсифицировал более 55% голосов. Это невиданный результат.

На сегодня уличные массовые марши, когда выходило до 300 тысяч только в одном Минске — практически каждый шестой выходил — почти закончился.

Теперь в Минске разработана новая тактика — районные акции протеста.

Напомню: в столице страны называют действующую власть "фашистской хунтой", потому что Лукашенко опирается только на силовиков. И вот активисты "сопротивления" начинают выступать против семей силовиков, ловить в подъездах членов избирательных комиссий, которые якобы сфальсифицировали итоги голосования.

Там совершенно страшные вещи происходят, там раскол общества:

Есть случаи, когда ближайшие родственники, проживающие в одной квартире, сдают милиции своих родных, своих детей сдают. Соседи сдают других соседей, потом спокойно смотрят в глаза детей, которые остались без отца.

Такое ощущение, как будто вернулись 40-е годы, партизанское движение, когда воевали против полицаев.

Силовики воспринимаются оппозицией как полицаи. Там ожесточение очень сильное. Оттого и "партизанщина".

Но к этому всему госпожа Тихановская и её желание быть "народным президентом" не имеет никакого отношения.