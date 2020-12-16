Тихановская: мы переходим на формат партизанщины

Светлана Тихановская во время разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, прошедшего в режиме видеосвязи, в очередной раз попросила помощи ЕС и заверила своего визави в том, что уличные протесты в Белоруссии не прекратятся.

По её словам, протестующие готовы перейти на новый формат "мирной борьбы" — "партизанщину".

"Помощи Европы прошу не я, а весь народ. Мы рассчитываем на вашу силу, — подчеркнула "президент Света", ещё раз повторив свои же слова о том, что слышит много обещаний, а хотелось бы видеть конкретные действия.

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