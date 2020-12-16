Тихановская: мы переходим на формат партизанщины

Светлана Тихановская во время разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, прошедшего в режиме видеосвязи, в очередной раз попросила помощи ЕС и заверила своего визави в том, что уличные протесты в Белоруссии не прекратятся.
По её словам, протестующие готовы перейти на новый формат "мирной борьбы" — "партизанщину".
"Помощи Европы прошу не я, а весь народ. Мы рассчитываем на вашу силу, — подчеркнула "президент Света", ещё раз повторив свои же слова о том, что слышит много обещаний, а хотелось бы видеть конкретные действия.
Тихановская потребовала от Берлина "немедленной" и "конкретной" помощи
Тихановская: когда я была обычным человеком, я верила в силу Европы
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.