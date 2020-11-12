8 лет - не самый длительный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ

Вчера стало известно, что ЕСПЧ рассмотрел иск Алексея Навального к российским властям, поданный блогером в 2012 году. И присудил ему компенсацию €8,5 тыс.

Почему так долго — целых 8 лет — "рассматривали" дело?

На этот вопрос корреспонденту "Правды.Ру" ответил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

— Тут особенности процедуры ЕСПЧ. Они пока поступают, пока собирают необходимые документы — это дело может тянуться достаточно долго. Это обычная история. Поэтому здесь ничего такого необычного нет.

Дел сейчас там очень много. Они их подолгу рассматривают. 8 лет — это нормальный вариант.

Помнится, что несколько лет назад шла речь об увеличении количества судей для ускорения рассмотрения дел…

— Состав ЕСПЧ определятся, регулируется самой Европейской конвенцией. Поэтому чтобы что — то изменить, нужно разработать соответствующее положение, принять протокол и только с помощью протокола можно внести изменения.

Это международный договор. Надо получать согласие всех государств. Потому что пока хотя бы одно государство не ратифицирует протокол Конвенции, она не берет необходимое количество голосов.

Когда 57 участников, то, конечно, там возникают проблемы согласования, потому что 57 правовых систем, у кого-то там могут быть возражения, кто-то с чем-то не согласен, и начинаются эти колебания.