Проценко: пандемия до лета никуда не денется, будет ещё и третья волна

Несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, волна коронавируса и не думает ослабевать. Только последние сутки (5 ноября) общее число случаев заражения, по данным ВОЗ, увеличилось на 529 тысяч. А количество летальных исходов выросло на более чем 9,4 тысяч.

Главврач подмосковной Коммунарки Денис Проценко в интервью RT озвучил свой "пандемический прогноз".

"Сейчас у нас клиника забита пациентами с коронавирусом "под завязку", — говорит Проценко.

Напомним, двое суток подряд в России регистрируется более 19 тысяч новых заболевших COVID-19.

По мнению главврача Коммунарки, выйти из пандемии Россия сможет "хорошо если" к июлю 2021 года. До этого времени у нас, скорее всего, будет ещё и третья волна заболеваемости COVID.

"менее бурная в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина".

Читайте также:

Врач объяснил, почему тесты на COVID-19 часто ошибаются

Вирусолог назвал причины, влияющие на повторное заражение COVID-19