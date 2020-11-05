Врач объяснил, почему тесты на COVID-19 часто ошибаются

Часто тесты на коронавирус показывают ошибочный результат. Это связано с вмешательством человеческого фактора, сообщил в интервью Ura. ru главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Он утверждает, что неправильные результаты теста говорят о низком уровне квалификации персонала.

"У нас есть много нареканий к лабораториям, особенно к частным, иногда — к лабораториям системы здравоохранения. Кроме того, существуют свои требования к правильному отбору материала", — пояснил Козловских.

Также он отметил, что если человек болен пневмонией, то в носовой полости и ротоглотке не будет биоматериала для исследования, поэтому в тест-систему ничего не попадёт.

Кроме того, он прокомментировал тест-системы, разработанные специалистами научного центра "Вектор". По его словам, они отличаются сверхчувствительностью. Точность применяемых тест-систем составляет более 95%, оценили эксперты Росздравнадзора.