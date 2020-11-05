Вирусолог назвал причины, влияющие на повторное заражение COVID-19

От чего зависит вероятность повторного заражения коронавирусом, объяснил вирусолог. Специалист уверен, что основная защита от этого инфекционного заболевания — естественный иммунитет человека.

Профессор призвал переболевших соблюдать все меры предосторожности наравне с другими людьми.

"Повторное заражение коронавирусом, в принципе, возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, который перенес коронавирус, должен соблюдать всё те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек. Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая", — объяснил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Повторное заражение возможно даже у тех, кто переболел бессимптомно или в лёгкой форме.