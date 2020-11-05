От чего зависит вероятность повторного заражения коронавирусом, объяснил вирусолог. Специалист уверен, что основная защита от этого инфекционного заболевания — естественный иммунитет человека.
Профессор призвал переболевших соблюдать все меры предосторожности наравне с другими людьми.
"Повторное заражение коронавирусом, в принципе, возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, который перенес коронавирус, должен соблюдать всё те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек. Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая", — объяснил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Повторное заражение возможно даже у тех, кто переболел бессимптомно или в лёгкой форме.
"Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, это вопрос, который пока недостаточно изучен", — заключил вирусолог.
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