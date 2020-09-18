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Белорусские власти планомерно развязывают войну с церковью

В Белоруссии аннулировали паспорт архиепископа, которого несмотря на то, что он — гражданин этой страны, ранее не пустили домой из Польши.

Белорусские власти планомерно развязывают войну с церковью

Что это значит? Зачем? — корреспонденту "Правды.Ру" разъяснил историк-ватиканист Алексей Юдин, доцент Центра изучения религий РГГУ.

— Для белорусской власти, очевидно, пройдена уже точка невозврата. И это сейчас раскрывается в самых неприятных, чудовищных, парадоксальных моментах.

Власть борется за саму себя. И не желает идти ни с кем на диалог.

Под ударом оказался глава католической церкви Белоруссии. Причем он белорус по происхождению. Он долгие годы провел в Москве.

По характеру и взглядам это боец. Это человек с очень ясным, четким мировоззрением. И — абсолютно точно — человек народа. Он мне сам говорил, что провластным никогда не был и не будет.

Ему с властью всегда было сложно. Но он выражал мнение общины, в данном случае католической церкви в Беларуси. Он — ее голос, ее представитель.

Сейчас начинаются какие-то политические игры. И чем дальше, тем больше, страннее, парадоксальнее и чудовищнее.

Кондрусевич даже не диссидент, он не борец с режимом. Он борец за свой народ.

То, что происходит с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем — это ясная иллюстрация открытого, жесткого конфликта между народом и властью.

Аннулирование паспорта — вообще какое-то безумие. Власть впала в безумие. Это очень неприятно.

Возможно ли, что ситуация изменится?

— Понятно, что она теперь уже не может не измениться. Если еще до выборов были какие-то надежды, что все будет по-старому, то теперь уже по-старому точно не будет. А это потрясение для страны, конечно. И власть отчетливо, шаг за шагом, безумными шаги, ведет страну к потрясениям.

Католики в Москве помнят, — и не только в Москве, в России, — митрополита Тадеуша Кондрусевича. И все молитвенно и душевно с ним.

Это не политический конфликт, это война с церковью. Переносясь в какую-то иную перспективу, мы начинаем понимать, что такое на самом деле церковь. И митрополит Тадеуш Кондрусевич — ее ясный и четкий голос. И он не политический игрок, вот что надо подчеркнуть. Он вообще не умеет играть в политику. Это ему чуждо по определению. Он голос церкви.

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