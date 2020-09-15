Белорусские власти сообщили главе Католической Церкви страны архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, что он не может вернуться в страну, поскольку его паспорт аннулирован.
Напомним, что в конце августа архиепископу Минскому и Могилевскому Кондрусевичу было отказано во въезде в страну из Польши несмотря на то, что он гражданин Белоруссии.
Священнослужителю тогда не дали объяснений отказа. И вот, наконец, он получил ответ из Госпогранкомитета.
"Вам не разрешили пересечь государственную границу из-за принятого Министерством внутренних дел решения о признании недействительным вашего паспорта", - написано в документе (цитата RT).
Отношения католической церкви и власти в Белоруссии - череда ошибок
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.