В Белоруссии аннулировали паспорт архиепископа, критиковавшего власть

Белорусские власти сообщили главе Католической Церкви страны архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, что он не может вернуться в страну, поскольку его паспорт аннулирован.

Напомним, что в конце августа архиепископу Минскому и Могилевскому Кондрусевичу было отказано во въезде в страну из Польши несмотря на то, что он гражданин Белоруссии.

Священнослужителю тогда не дали объяснений отказа. И вот, наконец, он получил ответ из Госпогранкомитета.

"Вам не разрешили пересечь государственную границу из-за принятого Министерством внутренних дел решения о признании недействительным вашего паспорта", - написано в документе (цитата RT).

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