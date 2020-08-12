Глава РФПИ: Sputnik V подвергается информационным атакам от зависти

Sputnik V, российская вакцина против Covid-19, которая была зарегистрирована 11 августа, уже стала объектом скоординированных информационных атак со стороны стран, имеющих политические разногласия с Москвой.

Так считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал исследование.

Кирилл Дмитриев утверждает, что политизированный подход ряда западных стран, вдохновленный коммерческими интересами или просто злобой, в конечном счете ставит под угрозу здоровье и безопасность их собственных граждан.

"При разработке и испытаниях вакцины Россия использовала проверенную платформу, которая была опробована на тысячах людей за последние шесть лет", — подчеркнул глава РФПИ во время онлайн-конференции, состоявшейся вчера.

По его словам, скоординированные и тщательно подготовленные информационные атаки на российскую вакцину пытаются дискредитировать и скрыть правильность российского подхода к разработке лекарств:

"Между тем ряд стран пытаются доказать, в случае апробации на 30 -40 тысячах пациентов, безопасность принципиально новых подходов к созданию вакцин, будет более очевидной, хотя, по сути, сами приемы разработки должны быть апробированы в течение нескольких лет, — пояснил Дмитриев во вторник. — Они не изучали долгосрочные последствия для человеческого организма, включая фертильность. Думать, что такие подходы безопасны в долгосрочной перспективе без тщательного изучения их, в частности их долгосрочных последствий — опасная иллюзия."

Глава РФПИ отметил также, что

"Удивление на Западе вызывает скорость разработки препарата в России, ведь такие страны, как США и Великобритания, работают над своими собственными решениями. Конечно, это также означает, что у этих стран есть коммерческие и политические причины желать первыми найти решение кризиса Ковид-19, который убил тысячи людей и опустошил мировую экономику".

Вадим Тарасов, ведущий научный сотрудник Московского университета имени Сеченова, где проходили испытания, добавил к сказанному, что

у нашей страны есть фора, так как она провела последние 20 лет, развивая навыки в области создания вакцин и пытаясь понять, как передаются вирусы.

Читайте также:

Западные СМИ устроили истерику по поводу российской вакцины. Почему?

У первой в мире коронавирусной вакцины появился собственный сайт