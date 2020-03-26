Автоэксперт: в России подорожают подержанные автомобили

В ближайшее время — вероятнее всего в апреле — в России примерно на 10% подорожают автомобили.

Об этом недавно рассказывали корреспонденты "Правды.Ру".

Рассказали и задумались

С новыми машинами понятно — подорожают, а чего ждать от рынка автомобилей подержанных?

Ведь не секрет, что большинство россиян покупает именно такие — не новые авто.

Завесу тайны приоткрыл Виктор Похмелкин,

председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России"

Общая тенденция такова, что когда дорожают новые автомобили, дорожают и подержанные.

Естественно, не в такой пропорции, но все равно рынок таким образом развивается. На данный момент совершенно очевидно, что упадет спрос (и без того не очень высокий).

Смотрите сами:

уровень доходов — и без того не особо высокий — снижается, количество поездок сокращается — люди по домам сидят. Куда ездить? И какие при этом автомобили?

То карантин, то самоизоляция, то нерабочая неделя — и непонятно, что дальше. И в этой ситуации планировать что-то и делать долгосрочные покупки такие, как автомобили… Зачем? Это ж не квартира, которую можно купить и потом сдавать. Автомобиль надо покупать, чтобы его использовать.

Поэтому падение спроса очевидно. Плюс к этому производители, к сожалению, не смогут ни снижать цены, ни какие-то представлять более выгодные условия, потому что и без того ситуация сложная. Я не знаю, словом "рецессия" это называть или "кризис".

Но то, что очень существенно упадут продажи, в том числе на вторичном рынке, а цены — соответственно — вырастут… Я в этом ни секунды не сомневаюсь.