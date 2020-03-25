Эксперты уверены: в апреле авторынок России ждет рецессия

В самое ближайшее время — вероятнее всего в апреле — в России примерно на 10% подорожают автомобили.

Такой прогноз автоэкспертов основан на общем ухудшении экономического положения, происходящем на фоне снижения стоимости нефти и распространения коронавируса.

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

"Уже сейчас в дилерских центрах стало процентов на 40 меньше посетителей. И это ожидаемая картина, поскольку некоторое время назад, люди пыталась вложить стремительно обесценивающиеся рубли в новые автомобили. Многие хотели успеть купить машины по старым ценам. Но деньги кончились, и рынок пошел на спад".

Пока цены старые, рынок держится

По словам автоэксперта, сейчас еще спрос на новые автомобили есть, так как цены на них еще не поднялись. А вот через месяц, когда повышение произойдет, то продажи встанут.

"В условиях жесткого экономического кризиса и девальвации рубля (что, собственно, сейчас и происходит) повышение цен на автомобили неминуемо. А это, в свою очередь, ведет к падению рынка. Ожидаем этого в апреле и последующие месяцы", — говорит Моржаретто.

К слову, по данным Ассоциации европейского бизнеса,