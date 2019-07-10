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Источник Правда.Ру

Эксперт: возможный дефолт в США негативно скажется и на экономике РФ

Экспертное мнение print

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время столкнутся с дефолтом.


Возможный дефолт в США негативно скажется и на российской экономике

Об этом сообщает агентство новостей Bloomberg.

Такой прогноз, пишут авторы материала, дали специалисты из Центра двухпартийной политики. Дефолт настигнет США, считают они, уже совсем скоро - осенью текущего года.

Дефолт в Соединенных Штатах Америки, передает Bloomberg, может спровоцировать и новый мировой кризис.

Также дефолт в США может иметь и негативные последствия для экономики Российской Федерации, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Своим видением ситуации эксперт поделился с редакцией "Правды.Ру".

Васильев: Вероятность того, что осенью этого года США могут столкнуться с угрозой дефолта, существует. Конгресс, напомню, сегодня занят разработкой бюджета на 2020 год, и работа продвигается крайне медленно.

Финансовые обозреватели боятся, что к 1 октября - началу очередного финансового года - США не успеют выработать согласованную позицию по проекту федерального бюджета. В 2013 году это действительно привело к закрытию правительства и к возникновению угрозы дефолта по долговым обязательствам США.

Действующий президент страны Дональд Трамп выдвинул проект беспрецедентного военного бюджета на следующий год в размере 750 миллиардов долларов. В прошлом, например, году, эта сумма была ниже на 30-40 миллиардов.

Средства глава государства планирует найти за счет урезания социальных программ. И вот тут высказались против демократы, которые контролируют Палату представителей и которые могут заблокировать все инициативы республиканской администрации Трампа по повышению военных расходов.

Если обе стороны будут до последнего стоять на своем, то бюджетный кризис в США может перерасти в дефолт. Администрация Дональда Трампа и республиканцы будут шантажировать демократов угрозой дефолта, добиваясь увеличения военных расходов. Демократы же со своей стороны будут также шантажировать своих оппонентов администрацию также угрозой дефолта, но отстаивая необходимое им увеличение социальных расходов.

Ситуацию осложняет то, что федеральный бюджет 2020 года - выборный бюджет. И те, и другие заинтересованы в получении средств на законодательно оформленную покупку голосов.

Отмечу, что на протяжении, может быть, всего XXI века большая часть долга федерального правительства США принадлежала иностранным держателям ценных бумаг. В настоящее время примерно 45% долга федерального правительства внешним держателям приходится на иностранные физические и юридические лица, среди которых основную роль играет Китай и Япония.

Если сегодня начнется паника на мировых финансовых рынках, то она может быть не столько спровоцирована самим фактом наступления дефолта, а именно тем, что и Китай, и Япония, могут последовать примеру России и начинать сбрасывать в массовом количестве принадлежащие им ценные бумаги федерального правительства США.

И эта паника распространиться не только на государственный рынок ценных бумаг, но и на рынок частных ценных бумаг. Это может действительно спровоцировать обвал на мировых финансовых рынках и очень серьезно отразиться на состоянии всей мировой экономики.

Если эта финансовая паника примет очень серьезные масштабы, она может привести к началу мировой рецессии или мирового экономического кризиса. Эта ситуация может усугубиться тем, что основная причина, почему США подходят к возможности наступления дефолта, связана со стремительно растущим бюджетным дефицитом федерального бюджета, который может уже в этом году превысить один триллион долларов, и ростом валового государственного долга, который может составить 23 триллиона долларов.

В таком случае США вынуждены будут выплачивать колоссальную сумму денег, 350 миллиардов долларов, по своим долговым обязательствам не только американских держателям, физическим и юридическим лицам, но и иностранным держателям ценных бумаг, а также юридическим и физическим лицам.

Это может спровоцировать серьезный обвал биржевых котировок в мировом масштабе - в том числе и биржевых котировок Российской фондовой биржи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посол Великобритании в Соединенных Штатах Америки предупреждал Лондон о "небезопасности" и "некомпетентности Дональда Трампа.

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Темы сша китай дефолт япония россия эксперт экономика владимир васильев
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