Посол Британии в США предупреждал Лондон, что Трамп "небезопасен"

Посол Великобритании в США Ким Даррок в своих секретных письмах Лондону называл Дональда Трампа "неумелым", "некомпетентным" и "небезопасным".

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Письма британского посла в Соединенных Штатах Америки оказались в распоряжении газеты. Авторы материала пишут, что их подлинность подтвердил источник в правительстве Великобритании.

Речь идет о телеграммах, которые Ким Даррок отправлял с 2017 года по сегодняшний день. Помимо нелицеприятных высказываний в адрес действующего президента США, Даррок также комментировал и происходящее в администрации главы государства.

Британский посол сравнивал конфликты в администрации с "драками на ножах".

Также Ким Даррок писал Лондону, что политическая карьера "неумелого, "некомпетентного" и "небезопасного" Дональда Трампа может "закончиться позором".

Отметим, что правительство Соединенных Штатов Америки пока никак не прокомментировало ситуацию.

В Министерстве иностранных дел Великобритании же заявили, что не сомневаются в правдивости характеристик, данных Дональду Трампу и Вашингтону своим послом в США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания выделит 22,5 миллионов долларов на борьбу с "дезинформацией" в Европе.

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