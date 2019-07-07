Посол Великобритании в США Ким Даррок в своих секретных письмах Лондону называл Дональда Трампа "неумелым", "некомпетентным" и "небезопасным".
Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
Письма британского посла в Соединенных Штатах Америки оказались в распоряжении газеты. Авторы материала пишут, что их подлинность подтвердил источник в правительстве Великобритании.
Речь идет о телеграммах, которые Ким Даррок отправлял с 2017 года по сегодняшний день. Помимо нелицеприятных высказываний в адрес действующего президента США, Даррок также комментировал и происходящее в администрации главы государства.
Британский посол сравнивал конфликты в администрации с "драками на ножах".
Также Ким Даррок писал Лондону, что политическая карьера "неумелого, "некомпетентного" и "небезопасного" Дональда Трампа может "закончиться позором".
Отметим, что правительство Соединенных Штатов Америки пока никак не прокомментировало ситуацию.
В Министерстве иностранных дел Великобритании же заявили, что не сомневаются в правдивости характеристик, данных Дональду Трампу и Вашингтону своим послом в США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания выделит 22,5 миллионов долларов на борьбу с "дезинформацией" в Европе.
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