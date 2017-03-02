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Источник Правда.Ру

Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов

Экспертное мнение

Сбербанк уже в 2020 году будет на регулярной основе предоставлять государственным структурам статистику совершенных операций.

Об этом рассказал Станислав Карташов, вице-президент Сбербанка.

По словам банкира, на сегодняшний день у Сбербанка есть возможность "создавать репрезентативную экономическую аналитику по многим направлениям", поскольку у него "в обслуживании" находится большая доля рынка в платежах юридических и физических лиц.

"Мы способны оказать реальную помощь государственному управлению. К нам часто обращаются госорганы с вопросами, типа:

  • сколько у нас иностранных или иногородних туристов,
  • сколько они тратят денег,
  • как развиваются экономические связи между регионами,
  • как чувствует себя малый бизнес.

Мы можем дать детальные и очень подробные данные. Причем в разы быстрее официальных источников. Планируем выходить с первой регулярной статистикой уже в этом году", — рассказал Карташов.

Впрочем, нечто подобное — мало кто, правда, об этом знает — уже делает "дочка" Сбера — компания "Технологии отраслевой трансформации":

  • там создаются потребительские панели, исследующие рынок как по всей стране, так по каждому и конкретному городу.

"Спрос на такую аналитику очень высокий. Сейчас мы работаем над технологией, которая позволяет регулярно такие данные считать и отдавать клиентам", — добавил банкир.

Впрочем, то, что Сбербанк очень тщательно наблюдает за тем, что происходит со счетами и платежами его клиентов — не секрет. Так, например, еще в 2017 году организация устраивала блокировки счетов, движение денег по которым аналитикам банка казалось подозрительным.

Вот, что писала об этом тогда "Правда.Ру"

В России начались массовые блокировки карт за подозрительные переводы

"Коммерсантъ" сообщает, что более 80% жалоб поступает на Сбербанк. Жалобы на блокировку счетов клиентов, чьи транзакции специальная программа-робот сочла подозрительными, начали публиковать на сайте banki. ru.

Это произошло после того, как финансовые учреждения автоматизировали процессы выявления подозрительных операций. Клиенты теперь обязаны предоставить документы, подтверждающие источник поступления денежных средств. Все это занимает время.

По словам пострадавших, рассылки они получали при внесении или снятии крупных сумм — более 600 тысяч рублей. Также невозможно спокойно выполнить переводы на счет клиента или третьему лицу.

"Давайте по-честному. В большинстве случаев такие поступления и переводы — ничто иное, как коммерческая операция без уплаты налогов. Грубо говоря, это продажа или покупка товара или услуги, машины, рекламы, деталей, вещей или еще чего-то, когда обе стороны договариваются "я тебе на карту переведу или на счет" без договоров, чеков и прочих формальностей", — заявил "Правде.Ру" экономист Роман Шагодский.

"Объем такого "рынка" пресловутых черных переводов между физическими лицами — десятки миллиардов рублей в неделю. Ушлые люди уже писали, что проще всего сказать, что это был заем или возврат долга, написав об этом в строке "пояснение перевода", а в случае блокировки задним числом предоставить расписку. Но в таком случае можно и не получить товара или услуги", — поделился он.

"И еще. Это не только инициатива банков, это было такое неформальное распоряжение сверху. В стране — недостаток денег, а операции проводятся без налогообложения государству. Как я уже сказал — на огромные суммы. Теперь люди будут задумываться, надо ли им рисковать всеми деньгами на карте или счету, или все-таки провести сделку официально", — заключил эксперт.

Темы сбербанк госорганы станислав карташов статистика совершенных операций
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