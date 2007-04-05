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Жанна д'Арк оказалась древним египтянином

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Останки легендарной Жанны д'Арк оказались фальшивкой. Французские исследователи пришли к выводу, что за священную реликвию все эти годы выдавались фрагменты мумии, изготовленной в Древнем Египте. Автором мистификации, судя по всему, стал аптекарь, живший в 19 веке.

Жанна д'Арк, которой в 1429 году удалось добиться освобождения Орлеана, была обвинена в ереси и колдовстве и сожжена на костре в 1431 году в нормандском городе Руан. Согласно легенде, некий почитатель Орлеанской девы подобрал ее останки на пепелище костра, где состоялась казнь. А всплыла "реликвия" в 1867 году в Париже - на чердаке одной из аптек нашли банку с костями. Надпись на сосуде гласила, что останки принадлежат Жанне д'Арк.

Помимо выглядевшего обожженным человеческого ребра, на чердаке нашли также несколько кусков почерневшей древесины, 15-сантиметровый обрывок материи и кошачью бедренную кость. В средневековой Европе было принято вместе с ведьмами сжигать на костре и черную кошку, так что наличие кошачьих костей рядом с "реликвией" удивления не вызвали.

Останки были переданы архиепископу Турскому и признаны церковью истинными, а следовательно - священными. Они были отданы на хранение в музей города Шинон, в Шинонский замок. В 1920 году национальную героиню Франции объявили святой.

Год назад патологоанатом Филипп Шарлье из госпиталя Рэймона Пуанкаре недалеко от Парижа получил разрешение Французской католической церкви на обследование святыни. Он использовал многочисленные методы научного анализа, включая спектрометрию, электронную микроскопию и исследование пыльцы.

Группа исследователей была уверена, что речь идет о поддельной реликвии. На это указывало много фактов. Выяснилось, что обрывок ткани не обгорел, а был окрашен. Анализ черного налета на человеческом ребре и кошачьей кости показал, что он образовался не в результате огня, а в процессе бальзамирования с применением древесной смолы, битума и других химических веществ.

Последние исследования ученых подтвердили их догадку. Радиоуглеродный анализ показал, что кости относятся к периоду между VI и III веками до нашей эры, то есть задолго до рождения Орлеанской девы. Кошачья кость датирована тем же отрезком времени и тоже мумифицирована. Ученые также обнаружили в мощах сосновую пыльцу. В XV веке сосны в Нормандии не росли, но вот пыльца вполне могла содержаться в смоле, которую использовали древние египтяне при бальзамировании.

Останки изучали и два эксперта по запахам. Оба независимо друг от друга определили, что от останков исходят запахи обгоревшего гипса и ванили. И если запах гипса подтверждает теорию, что Жанну сожгли прикованной к гипсовому столбу, то ванильный аромат никакого отношения к кремации не имеет. Он обычно исходит от вещества, образующегося в процессе разложения тканей.

По мнению Шарлье, руководившего исследованиями, куски египетской мумии выдал за священную реликвию некий аптекарь XIX века, на чердаке которого и была обнаружена банка с "останками". Шарлье полагает, что аптекарь мог это сделать не ради денег, а "из религиозных соображений", сообщает "Би-би-си".

"Возможно, это понадобилось для того, чтобы ускорить процедуру канонизации (Жанны д'Арк - ред.)", - полагает исследователь.

Темы руан мумия париж святыня франция реликвия нормандия орлеанская дева
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