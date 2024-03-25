Жители Хабаровска заметили в ночном небе светящиеся полосы, как будто от кометы и сняли эти объекты на видеокамеры.
Астроном Николай Железнов объяснил природу этих полос как следы сгоревшего в атмосфере крупного астероида диаметром до 30 метров или космического мусора, попавшего в земную атмосферу и оставившего следы горения. По его словам, это точно не следы кометы, поскольку о приближении кометы к Земле астрономам было бы известно заранее.
В США уже создали целое военное подразделение, в задачу которого входит на официальном уровне обнаружение пришельцев и установление контактов с ними, а также изучение непонятных небесных явлений. Впрочем, следы в небе над Хабаровском не представляют из себя абсолютно необъяснимого явления.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.