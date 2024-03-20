Учёные всё ещё спорят, есть ли жизнь на Марсе?

Американские астрономы нашли на Марсе огромный вулкан высотой 9 км и шириной 450 км, который раньше не замечали другие исследователи. Также в окрестностях вулкана нашли остатки ледниковой шапки, которая когда-то покрывала весь вулкан. Учёные предполагают, что ледник может содержать воду, а вместе с ней остатки живых существ, если они когда-то существовали.
Сейчас большинство астрофизиков убеждены, что миллиарды лет назад Марс имел плотную атмосферу и все необходимые элементы для возникновения жизни. Однако доказать наличие живых существ в истории Марса пока с точностью невозможно. В любом случае, речь может идти о неких микроорганизмах, а не о более сложных существах.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.