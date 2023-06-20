В Нижегородской области могли обитать Ветлугазавр, мамонты и бык Тур

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Ветлугазавр, Листрозавр и Тупилякозавр могли обитать в Нижегородской области в доисторические времена. Об этом сообщает newsnn.ru.

Фото: ru.wikipedia. org

Эксперты предполагают, что Листрозавр обитал в Воскресенском районе, а Ветлугазавр и Тупилякозавр — в районе Ветлуги.

Ветлугазавр — род темноспондильных земноводных. Длина тела животного составляла от 75 сантиметров до трёх метров. Останки легендарного древнего ящера обнаружили около нижегородской реки Ветлуги.

Также в регионе мог обитать первобытный дикий бык Тур. Прародитель крупного рогатого скота был мощным и мускулистым зверем, вес которого составлял до 800 килограммов. Череп Тура был найден в нижегородском озере.

Кроме того, на территории области жили и мамонты. Местные рыбаки обнаружили зубы вымершего животного.

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