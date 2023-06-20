Рыбак убил жителя Нижнего Новгорода из-за места на необитаемом острове

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На необитаемом острове около Автозавода рыбачил один из местных жителей. Там он познакомился с 43-летним товарищем по хобби. Мужчины разговорились и решили выпить. Однако дружелюбная беседа быстро переросла в спор: рыбаки начали выяснить, кому из них принадлежит это место.

В результате перепалки 43-летний житель Нижнего Новгорода нанёс ножевые ранения 36-летнему знакомому, а тело бросил в реку, сообщает newsnn.ru.

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