На необитаемом острове около Автозавода рыбачил один из местных жителей. Там он познакомился с 43-летним товарищем по хобби. Мужчины разговорились и решили выпить. Однако дружелюбная беседа быстро переросла в спор: рыбаки начали выяснить, кому из них принадлежит это место.
В результате перепалки 43-летний житель Нижнего Новгорода нанёс ножевые ранения 36-летнему знакомому, а тело бросил в реку, сообщает newsnn.ru.
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