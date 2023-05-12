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Технический специалист Закарян назвал распространённые причины проблем с зарядкой телефона

1:18
Эврика

Технически специалист Ваге Закарян назвал самые распространённые причины проблем с зарядкой смартфонов.

Технический специалист Закарян назвал распространённые причины проблем с зарядкой телефона
Фото: ria.ru

По словам специалиста, наиболее распространённой причиной, по которой смартфон перестал заряжаться, являются не механические повреждения, а загрязнение порта, в который устанавливается зарядный провод. Об этом сообщает Газета.Ru.

Закарян отмечает, что загрязнение порта происходит не сразу. Мусор забивается туда постепенно, и многие пользователи смартфонов даже не подозревают, что причиной плохой работы порта является именно загрязнение. Однако эту проблему можно решить.

Чтобы очистить порт, необаятельно прибегать к помощи специалиста. Это можно сделать самостоятельно, подчеркивает эксперт. Для этого необходимо прочистить порт при помощи щётки или продуть его холодным воздухом. Однако, если самостоятельная чистка не дала результатов, следует отнести гаджет в сервисный центр, где специалист сможет сделать это более качественно.

Также телефон может перестать заряжаться и из-за попадания влаги в зарядный порт. В данном случае нужно дать смартфону хорошо просохнуть, а потом уже попробовать зарядить его.

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Не заряжает ? Чистим гнездо зарядки
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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