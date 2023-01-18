В Норвегии обнаружили старейший в мире камень с рунами на лицевой стороне

Норвежские археологи нашли самый старый камень в мире. По предварительным данным, возраст находки составляет около 2000 лет. На лицевой стороне камня изображены восемь рун. Учёные полагают, что символы idiberug означают имя.

"В честь места своего обнаружения камень получил название "камень Свингеруд", — сообщает newizv.ru

Археологи считают, что найденный образец является одной из первых в Норвегии и Скандинавии попыток вырезать руны на камне при помощи ножа или иглы.