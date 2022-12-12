Компания EctoLife представила концепт первой в мире установки для искусственного выращивания младенцев — так называемой "искусственной матки".
Об инновационной разработке рассказало издание Science and Stuff.
В опубликованном материале отмечается:
разработчики обещают, что одна такая установка сможет "вынашивать" до 30 тысяч младенцев в год, а будущие родители смогут наблюдать за процессом роста эмбрионов с помощью мобильного приложения.
К слову, напомним, что в 2017 году ученые создали "биосумку”, которая функционировала как искусственная матка, и использовали ее для выращивания ягненка. Успешно. Но всех полученных "инновационным способом" животных тогда усыпили, чтобы изучить их органы.
И вот теперь настал черёд "искусственного выведения людей". Как отмечают разработчики, их "высокотехнологичная внешняя матка" будет бороться с проблемой падающей рождаемости. Срок введения в эксплуатацию — в течении следующих десяти лет.
При таких новостях науки невольно вспоминается булгаковский профессор Преображенский:
"Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно..."
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