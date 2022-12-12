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Рожать детей скоро будет специальная установка — "искусственная матка"

Эврика

Компания EctoLife представила концепт первой в мире установки для искусственного выращивания младенцев — так называемой "искусственной матки".

Рожать детей скоро будет специальная установка — "искусственная матка"

Об инновационной разработке рассказало издание Science and Stuff.

В опубликованном материале отмечается:

разработчики обещают, что одна такая установка сможет "вынашивать" до 30 тысяч младенцев в год, а будущие родители смогут наблюдать за процессом роста эмбрионов с помощью мобильного приложения.

К слову, напомним, что в 2017 году ученые создали "биосумку”, которая функционировала как искусственная матка, и использовали ее для выращивания ягненка. Успешно. Но всех полученных "инновационным способом" животных тогда усыпили, чтобы изучить их органы.

И вот теперь настал черёд "искусственного выведения людей". Как отмечают разработчики, их "высокотехнологичная внешняя матка" будет бороться с проблемой падающей рождаемости. Срок введения в эксплуатацию — в течении следующих десяти лет.

При таких новостях науки невольно вспоминается булгаковский профессор Преображенский:

"Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно..."

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
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