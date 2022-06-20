В Приморье нашли останки рептилии возрастом 240 миллионов лет

Во время изысканий на острове Русский во Владивостоке были обнаружены две части скелета ихтиозавра. Уникальная находка отправится в Приморский океанариум.

По словам специалистов, найденные фрагменты являются одними из самых старых за всю историю палеонтологии, приблизительно их возраст оценили в 230-240 миллионов лет. Также редким является тот факт, что обе части принадлежат одному животному, отметил директор океанариума по биологическим вопросам Дмитрий Питрук.

Для изучения находки будут приглашены ведущие геологи, биологи и палеонтологи. После окончания полного цикла исследований останки станут частью экспозиции Приморского океанариума, сообщает портал vostokmedia.com.

Ихтиозавров часто называют предками дельфинов, что в корне неверно. Вымершие животные являются морскими пресмыкающимися, тогда как дельфины — млекопитающие. Из-за того, что оба вида развивались сходных условиях, они приобрели похожий внешний вид.