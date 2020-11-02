Ученик начальной школы обнаружил на одном из пляжей на острове Русский кости ихтиозавра, гигантской морской рептилии, которая жила около 247 млн лет назад.
По данным местных СМИ, 7-летний Дима Сиренко во время прогулки по берегу Японского моря обнаружил странную скалу со следами скелета. Родители мальчика отправили фотографию находки специалистам, которые установили, что это окаменелость ихтиозавра.
©instagram.com primocean_aquarium
Мальчик говорит, что ему очень нравятся динозавры и он всегда мечтал найти кость этого доисторического животного.
"Мы с сестрой играли на берегу и нашли этот редкий камень, который оказался ихтиозавром", - вспоминает Дмитрий.
Теперь камень будет исследован в лаборатории, прежде чем его перевезут в музей.
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