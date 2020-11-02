На острове Русский школьник нашёл окаменелость ихтиозавра

Ученик начальной школы обнаружил на одном из пляжей на острове Русский кости ихтиозавра, гигантской морской рептилии, которая жила около 247 млн лет назад.

По данным местных СМИ, 7-летний Дима Сиренко во время прогулки по берегу Японского моря обнаружил странную скалу со следами скелета. Родители мальчика отправили фотографию находки специалистам, которые установили, что это окаменелость ихтиозавра.

©instagram.com primocean_aquarium

Мальчик говорит, что ему очень нравятся динозавры и он всегда мечтал найти кость этого доисторического животного.

"Мы с сестрой играли на берегу и нашли этот редкий камень, который оказался ихтиозавром", - вспоминает Дмитрий.

Теперь камень будет исследован в лаборатории, прежде чем его перевезут в музей.