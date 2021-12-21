The Independent: После "капсулы для самоубийства" будет имплант для того же

Изобретатель Филип Ничке, основатель компании Exit International, создателем капсулы самоубийства под названием Sarco, объявил в интервью британской газете The Independent, что он планирует создать имплантат тела, способный убить того, кто его носит, если по какой-то причине владелец забудет отключить его.

Активный сторонник эвтаназии, Ничке объяснил, что устройство будет предназначено для людей с дегенеративными заболеваниями головного мозга, такими как болезнь Альцгеймера или деменция. В настоящее время, по его словам, команда специалистов из его организации уже занимается разработкой имплантата, который потенциальным пользователям придется отключать ежедневно.

"Когда человеку угрожает деменция, но он все еще в здравом уме, в некоторых местах ему разрешается уже за 10 лет подписывать юридический документ, в котором говорится: "если со мной что-то случится, убейте меня", и получить инъекцию, которая прекратит страдания тела. Наш же имплантат возложит большую ответственность самому пользователю, предоставив ему возможность выполнить то, о чём он в свое время просил, самостоятельно", — говорит изобретатель.

На вопрос, что делать, если человек просто забудет в какой-то момент "переключить" свой имплант, Ничке пояснил, что устройство за "день или два" предупредит пользователя и сработает, только если тот "не отреагирует". Якобы, для прибора это будет сигнал, что болезнь "дошла до точки невозврата".

Много "неизвестных"

Пока создатели импланта никак не могут определиться с тем, какое вещество будет использоваться для причинения смерти тому, кто решит имплантировать его.

Что касается юридической стороны вопроса, то здесь много "правовых барьеров".

Тем не менее, в компании-разработчике настроены оптимистично.

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