Биологи рассказали, как изменится облик человека из-за глобального потепления

Биологи рассказали, как изменится человеческий облик в связи с глобальным потеплением. Результаты исследований появились в египетском издании Sasapost.

Научные сотрудники напомнили, что каждый вид способен адаптироваться к меняющимся условиям. По словам доктора Сары Райдинг, многие животные уже стали выглядеть по-другому на фоне потепления. Так, у австралийских попугаев увеличился размер клюва, у европейских мышей и бурозубок удлинились конечности.

В организме человека, отмечают учёные, скорее всего, начнёт сильнее вырабатываться меланин — пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос, глаз.

"Его будет больше, поэтому внешность людей станет темнее", — сказано в публикации.

Также издание ссылается на исследование специалистов из Кембриджского университета, которые убеждены: из-за глобального потепления тело и мозг человека станут меньше. Кроме того, по их мнению, в дальнейшем люди могут столкнуться со снижением мозгового кровообращения, когнитивными дисфункциями.

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