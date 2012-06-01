Мельница мифов: кто сотворил озоновую дыру?

Одним из самых замечательных "зеленых" мифов является утверждение о том, что озоновые дыры над полюсами Земли возникают благодаря выбросам в атмосферу некоторых веществ, производимых человеком. В него до сих пор верят тысячи людей, даже несмотря на то, что разоблачить этот миф может любой школьник, который не прогуливал уроки химии и географии.

Миф о том, что деятельность человека приводит к росту так называемой озоновой дыры, примечателен во многих отношениях. Во-первых, он чрезвычайно правдоподобен, то есть основывается на реальных фактах. Таких, как наличие самой озоновой дыры и того, что ряд веществ, производимых человеком, может разрушать озон. А раз так, то у неспециалиста не возникает сомнений в том, что именно человеческая деятельность виновна в истощении озонового слоя — достаточно посмотреть на графики роста дыры и увеличения выбросов в атмосферу соответствующих веществ.

И тут всплывает еще одна особенность "озонового" мифа. Почему-то те, кто верят вышеупомянутым доказательствам, совершенно забывают о том, что само по себе совпадение двух графиков ни о чем не говорит. В конце концов, оно может быть простой случайностью. Для того, чтобы иметь неоспоримые доказательства антропогенной теории происхождения озоновых дыр, нужно изучить не только механизм разрушения озона фреонами и другими веществами, но и механизм последующего восстановления слоя.

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Ну, а здесь наступает самое интересное. Лишь только заинтересованный неспециалист начнет изучать все эти механизмы (для чего не нужно сутками сидеть в библиотеке — достаточно вспомнить несколько абзацев из школьных учебников по химии и географии), как он сразу понимает, что данная версия — не более, чем миф. А вспомнив про то, какое влияние оказал этот миф на мировую экономику, ограничив производство фреонов, он сразу понимает, зачем его создали. Впрочем, давайте рассмотрим ситуацию с самого начала и по порядку.

Из курса химии мы помним, что озон является аллотропной модификацией кислорода. В его молекулах не два атома О, а три. Образовываться озон может разными путями, однако самый распространенный в природе таков: кислород поглощает порцию ультрафиолетового излучения с длиной волны 175-200 нм и 280-315 нм и преобразуется в озон. Именно таким образом и образовался озоновый защитный слой в давние времена (где-то 2-1,7 миллиарда лет тому назад), и именно так он продолжает образовываться и по сей день.

Кстати, из вышесказанного следует, что на самом чуть ли не половину опасного УФ-излучения поглощает кислород, а не озон. Озон же лишь является "побочным продуктом" данного процесса. Однако ценность его состоит в том, что он тоже поглощает часть ультрафиолета — ту, чья длина волны составляет от 200 до 280 нм. Но что при этом происходит с самим озоном? Правильно — он вновь превращается в кислород. Таким образом, в верхних слоях атмосферы существует некий циклический равновесный процесс — ультрафиолет одного типа способствует превращению озона в кислород, а тот, поглощая УФ-излучения другого типа, вновь переходит в О 2 .

Из всего этого следует простой и логичный вывод — для того, чтобы полностью разрушить озоновый слой, нужно лишить нашу атмосферу кислорода. Ведь сколько бы производимые людьми фреоны (углеводороды, содержащие хлор и бром, используемые в качестве хладагентов и растворителей), метан, хлороводород и моноксид азота не разрушали озоновые молекулы, ультрафиолетовое облучение кислорода вновь восстановит озоновый слой — ведь его-то эти вещества "выключить" не в состоянии! Как и уменьшить количество кислорода в атмосфере, поскольку деревья, травы и водоросли производят его в сотни тысяч раз больше, чем человечество — вышеупомянутые разрушители озона.

Итак, как видите, не одно вещество, сотворенное людьми, не в состоянии разрушить озоновый слой, пока в атмосфере Земли присутствует кислород, а Солнце испускает ультрафиолет. Но почему же тогда возникают озоновые дыры? Сразу хочу сказать, что сам термин "дыра" является не совсем корректным — речь идет лишь об истончении озонового слоя в определенных участках стратосферы, а не о полном его отсутствии. Тем не менее, чтобы ответить на поставленный вопрос, следует просто вспомнить, где именно на планете существуют самые крупные и устойчивые озоновые дыры.

А тут и вспоминать нечего: самая большая из устойчивых озоновых дыр расположена прямо над Антарктидой, а другая, чуть поменьше — над Арктикой. Все остальные озоновые дыры Земли нестабильны, они быстро образуются, но так же быстро "заштопываются". Почему же в полярных регионах истончения озонового слоя сохраняются достаточно долго? Да просто потому, что в этих местах по полгода длится полярная ночь. А за это время в атмосферу над Арктикой и Антарктикой не поступает достаточного количества ультрафиолета, способного превратить кислород в озон.

Ну а О 3 в свою очередь, оставшись без "пополнения", начинает быстро разрушаться — ведь он является весьма нестабильным веществом. Поэтому-то озоновый слой над полюсами изрядно истончается, хотя процесс идет с некоторым запаздыванием — видимая дыра появляется в начале лета, а исчезает к середине зимы. Тем не менее, когда приходит полярный день, озон вновь начинает вырабатываться и озоновая дыра потихоньку "заштопывается". Правда, не полностью — все равно время интенсивного поступления УФ-излучения в этих краях короче, чем период его недостатка. Поэтому-то озоновая дыра и не исчезает.

Но зачем в таком случае был создан и растиражирован миф? Ответить на этот вопрос не то что просто, а очень просто. Дело в том, что впервые наличие постоянной озоновой дыры над Антарктидой было доказано в 1985 году. А в конце 1986 года специалисты американской компании DuPont (то есть "Дюпон") наладили производство нового класса хладагентов — фторуглеродов, не содержащих хлор. Это сильно удешевило производство, однако новое вещество нужно было еще продвинуть на рынок.

И тут "Дюпон" финансирует распространение в СМИ мифа о злых фреонах, портящих озоновый слой, который по его заказу сочинила группа метеорологов. В результате напуганная общественность начала требовать от властей принять меры. И эти меры были приняты в конце 1987 года, когда в Монреале был подписан протокол об ограничении производства веществ, разрушающих озоновый слой. Это привело к разорению многих компаний, выпускавших фреоны, а также к тому, что "Дюпон" на долгие годы стал монополистом на рынке хладагентов.

Кстати, именно быстрота принятия руководством "Дюпона" решения использовать озоновую дыру в своих целях и привела к тому, что миф получился таким недоработанным, что разоблачить его может обычный школьник, который не прогуливал уроки химии и географии. Было бы у них времени побольше — глядишь, сочинили бы более убедительную версию. Тем не менее, даже то, что в итоге "родили" ученые по заказу "Дюпона", смогло убедить множество людей.

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Но самое интересное заключается в том, что в этот миф верят до сих пор. Даже несмотря на очевидные вещи — с 1987 года производство фреонов сократилось в тысячи раз, но озоновые дыры так никуда и не делись. Они по-прежнему регулярно возникают над полюсами. И будут продолжать появляться — ведь их возникновение никак не связано с деятельностью человечества.