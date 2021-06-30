Археологи откопали останки "нулевого" носителя бубонной чумы

Ученые определили нового претендента на "нулевого пациента" чумы, вызвавшей Черную смерть, по разным оценкам унесшую жизни от 30 до 60 процентов всего европейского населения в Средние века.
Согласно новым данным¹, человек, умерший более 5000 лет назад в Латвии, был заражен самым ранним штаммом этой болезни.
"Найденные в неолитическом захоронении в Латвии на берегу реки Салац, впадающей в Балтийское море, останки принадлежали человеку, который, не исключено, был одной из первых жертв чумы, так называемым "нулевым", сказал доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета (Германия).
Исследователи секвенировали ДНК из костей и зубов четырех человек, похороненных вместе, и проверили их на бактерии и вирусы. Они с удивлением обнаружили, что один мужчина лет двадцати был заражен древним штаммом чумы, вызванным бактерией Yersinia pestis.
"Скорее всего, он был укушен грызуном, получил первичную инфекцию Yersinia pestis и умер через пару дней от септического шока", рассказал доктор Краузе-Кьора.
Исследователи предполагают, что древний штамм появился около семи тысяч лет назад, когда сельское хозяйство только начинало появляться в Центральной Европе. Они считают, что бактерия могла спорадически перепрыгивать от животных к людям, не вызывая больших вспышек. Со временем вирус приспособился к заражению людей и развился в форму, известную как бубонная чума, которая распространялась блохами и свирепствовала по средневековой Европе, вызывая миллионы смертей.
Идея о том, что ранние штаммы чумы медленно распространялись, бросает вызов многим теориям о развитии человеческой цивилизации в Европе и Азии.
Например, ставит под сомнение гипотезу о том, что болезнь вызвала значительное сокращение населения в Западной Европе в конце эпохи неолита. Люди обычно заболевают чумой после укуса блохи-грызуна, несущей бактерию чумы, или при обращении с животным, зараженным чумой.
Эта болезнь все еще существует сегодня, но ее можно лечить антибиотиками, если подхватить ее на ранней стадии.
¹Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.
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