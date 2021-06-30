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Археологи откопали останки "нулевого" носителя бубонной чумы

Эврика » Гипотезы

Ученые определили нового претендента на "нулевого пациента" чумы, вызвавшей Черную смерть, по разным оценкам унесшую жизни от 30 до 60 процентов всего европейского населения в Средние века.

Археологи откопали останки "нулевого" носителя бубонной чумы

Согласно новым данным¹, человек, умерший более 5000 лет назад в Латвии, был заражен самым ранним штаммом этой болезни.

"Найденные в неолитическом захоронении в Латвии на берегу реки Салац, впадающей в Балтийское море, останки принадлежали человеку, который, не исключено, был одной из первых жертв чумы, так называемым "нулевым", сказал доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета (Германия).

Исследователи секвенировали ДНК из костей и зубов четырех человек, похороненных вместе, и проверили их на бактерии и вирусы. Они с удивлением обнаружили, что один мужчина лет двадцати был заражен древним штаммом чумы, вызванным бактерией Yersinia pestis.

"Скорее всего, он был укушен грызуном, получил первичную инфекцию Yersinia pestis и умер через пару дней от септического шока", рассказал доктор Краузе-Кьора.

Исследователи предполагают, что древний штамм появился около семи тысяч лет назад, когда сельское хозяйство только начинало появляться в Центральной Европе. Они считают, что бактерия могла спорадически перепрыгивать от животных к людям, не вызывая больших вспышек. Со временем вирус приспособился к заражению людей и развился в форму, известную как бубонная чума, которая распространялась блохами и свирепствовала по средневековой Европе, вызывая миллионы смертей.

Какая разница сегодня, как "шла по Европе" чума в древности?

Идея о том, что ранние штаммы чумы медленно распространялись, бросает вызов многим теориям о развитии человеческой цивилизации в Европе и Азии.

Например, ставит под сомнение гипотезу о том, что болезнь вызвала значительное сокращение населения в Западной Европе в конце эпохи неолита. Люди обычно заболевают чумой после укуса блохи-грызуна, несущей бактерию чумы, или при обращении с животным, зараженным чумой.

Эта болезнь все еще существует сегодня, но ее можно лечить антибиотиками, если подхватить ее на ранней стадии.

¹Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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