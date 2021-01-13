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Антропологи воссоздали лица "Сибирского Тутанхамона" и его царицы

Эврика » Открытия

Лица "Сибирского Тутанхамона" и его "царицы", похороненных в Туве около 2600 лет назад, реконструированы антропологами.

Антропологи воссоздали лица "Сибирского Тутанхамона" и его царицы

Захоронение скифских "царя" и "царицы", обнаруженное археологами в республике Тува в 1997 году и изученное в 2001-2003 годах российско-германской экспедицией, является одним из самых необычных открытий.

  • "Царь" и "царица" - условные названия даны учеными из-за поразительно богатого погребения: они найдены в центре деревянной камеры, искусно спрятанной от грабителей под 80-метровым курганом.
  • Кроме загадочной пары в кургане были обнаружены тела ещё 33 людей, включая пятерых детей, а также 14 жеребцов в полном облачении из золота, бронзы и железа.
  • Покрытая двумя слоями лиственничных бревен, царская погребальная камера была построена как блокгауз и стояла внутри второй, внешней погребальной камеры той же конструкции. Внутренние стены гробницы были покрыты войлочными коврами.
  • На тщательно сделанном дощатом деревянном полу-вероятно, смягченном войлоком-лежали тела государя и его спутницы.
  • Древний правитель был похоронен с тяжелым камнем-ожерельем, символизирующим верховную власть, - сделанным из чистого золота и украшенным повсюду резьбой животных.
  • Его верхняя одежда была украшена тысячами маленьких золотых фигурок пантеры, каждая от 2 до 3 сантиметров в длину, прикрепленных вертикальными рядами, также образуя мотивы, такие как крылья на спине.
  • Верхняя одежда "Сибирского Тутанхамона" была украшена тысячами маленьких золотых фигурок пантеры, каждая от 2 до 3 сантиметров в длину, прикрепленных вертикальными рядами, также образуя мотивы, такие как крылья на спине.
  • Украшения "королевы" тоже поражали воображение, хотя и были более скромными. У нее были бирюзовые бусы, золотые значки и булавки, миниатюрный золотой котелок, золотой браслет и сумочка с косметикой. На поясе у нее висел украшенный золотом железный кинжал.
  • Всего в гробнице было найдено около 9300 декоративных золотых изделий, не считая "бесчисленных золотых бусин". Иными словами, там было более 20 килограммов золота, включая серьги, подвески и бусы, украшавшие тела царской четы, все это было сделано в так называемом скифском художественном стиле.

Благодаря работе Московского Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая и Новосибирского Института археологии и этнографии, была воссоздана внешность четы, погребенной в инкрустированных золотом одеждах.

Две команды антропологов потратили месяцы на тщательное построение 3d-моделей черепов, используя лазерное сканирование и фотограмметрию, чтобы затем воссоздать лица людей, которые правили обширными степями и горами в то время, когда в Египте строились Великие Пирамиды.

Сибирские ученые установили, что люди, погребенные в кургане Аржан-2, были - независимо от их социального статуса - из довольно однородной с точки зрения антропологии группы, в которой сочетались черты кавказской и монголоидной рас.

Находка была описана доктором Михаилом Пиотровским, директором Эрмитажа, как "энциклопедия скифского искусства»:

"Это оригинальный скифский стиль, из Алтайского края, который со временем пришел в Причерноморье и окончательно соприкоснулся с Древней Грецией. И он почти напоминает стиль ар-нуво».

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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